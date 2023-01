Nova estátua eterniza o Mestre Telê no Morumbi

Telê já tinha uma estátua na mineira Itabirito, cidade onde nasceu (foto: Divulgação )



Qual o valor de uma marca? A resposta a essa pergunta está sempre associada a produtos ou empresas. Mas todo indivíduo é uma marca. Tem nome próprio e características únicas. E quando se consegue unir marcas pessoas com empresas, os resultados se tornam únicos. É o caso do São Paulo Futebol Clube. A equipe paulista inaugurou uma estátua do ex-técnico Telê Santana em seu estádio, o Morumbi, em homenagem aos 30 anos da conquista da primeira Copa Libertadores da América, em 1992.





CONQUISTAS Mineiro de Itabirito, o Mestre Telê fez história no futebol, como jogador e como treinador. Foi o comandante da equipe são-paulina na conquista do Mundial Interclubes de 1993. Ex-ponta direita nas décadas 1950 e 1960, ganhou o apelido de Fio de Esperança quando defendia o Fluminense, após um concurso feito pelo Jornal dos Sports. Como treinador do Fluminense, Telê conquistou a Taça Guanabara de 1969 e o Campeonato Carioca de 1969. Já como treinador do Atlético Mineiro, o mestre levou o Campeonato Mineiro de 1970 e 1988 e o Campeonato Brasileiro de 1971. No Grêmio, foi o responsável pela conquista do Campeonato Gaúcho de 1977.

Mas foi no SPFC que Telê cravou seu nome na história do futebol. O técnico conquistou a Copa Intercontinental de 1992 e 1993, a Copa Libertadores de 1992 e 1993, a Supercopa Libertadores de 1993, a Recopa Sul-Americana de 1993 e 1994, o Campeonato Brasileiro de 1991 e o Campeonato Paulista de 1991 e 1992, sendo o técnico com mais títulos oficiais pelo clube. E ainda comandou a Seleção Brasileira em duas Copas do Mundo: 1982 e 1986. E morreu em 21 de abril de 2006, aos 74 anos, após lutar contra uma infecção abdominal.





RECONHECIMENTO Telê já tinha uma estátua em Itabirito. Em 2007, um ano após a morte de Telê, foi inaugurada a escultura em sua homenagem, numa iniciativa do ex-prefeito Waldir Silva Salvador de Oliveira, o Juninho, para homenagear o personagem que levou o nome da cidade para o mundo, tornando-se uma lenda do futebol. Em 2021, a Prefeitura de Itabirito reinstalou a bola na estátua de Telê que, após atos de vandalismo, teve de ser submetida a reparos técnicos, a fim de reparar danos sofridos antes de ser resgatada.

Agora, em nova jogada de marketing, o clube e a Brahma reaqueceram os laços entre o personagem e as marcas, mexendo com os sentimentos do torcedor são-paulino. Assim, a agremiação e a marca inauguram a estátua do eterno mestre. A estátua está exposta em frente ao Portão 2 do estádio e será sempre símbolo das paixões que alimentam as marcas.