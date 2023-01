Essência carioca

Reserva para eles e Reversa para elas, as duas têm modelos infantis e boas opções para o verão (foto: Reserva/divulgação)







A Reserva nasceu em 2004, nas praias do Rio de Janeiro, quando dois jovens perceberam, na praia, que todos os rapazes vestiam exatamente as mesmas bermudas. A dupla decidiu criar peças com identidade. Deu certo, e o que começou sem nome virou a famosa marca jovem que tem como fio condutor o comprometimento com a responsabilidade social e a sustentabilidade, além de peças modernas, cheias de estilo. As mulheres “invejaram”, reivindicaram, e no final de 2022 nasceu a Reversa, a marca feminina com a mesma essência da irmã masculina. Sem abrir mão do seu DNA carioca ao longo de sua trajetória, e para celebrar a data mais quente do ano, as grifes lançaram a linha de verão inspiradas na carioquice que vive em cada brasileiro.

(foto: Reserva/divulgação)

A Reserva Praia atende o público masculino e infantil da marca, com a estética carioca muito presente, representada nas estampas e padronagens gráficas para serem usadas na areia e no asfalto. A coleção conta com sungas, óculos e chinelos, e honrando a fama do Rio 40 graus, a marca destacou a proteção e preparou camisetas com proteção UV e UVA para a família toda, principalmente para os amantes de surfe.

(foto: Reserva/divulgação)





MULHERES EM ALTA Já a Reversa criou uma coleção colaborativa com a ESC – marca carioca de biquínis –, e a dupla lançou uma linha exclusiva de beachwear que agrega a linha de verão com estética inspirada na Cidade Maravilhosa. A ESC foi fundada em 2017, e aplica em suas peças o urbano de forma sofisticada e atemporal e se une ao estilo Reversa pela primeira vez. A marca conquistou Tatá Werneck como sócia em 2022, após longos anos como cliente, e é reconhecida por shapes exclusivos e peças de alta qualidade, garantindo conforto para curtir o verão da melhor forma.

(foto: Reserva/divulgação)

A coleção é composta por maiôs, biquínis e acessórios, peças leves no estilo navy, bermudas, shorts, camisetas, tops, camisas, saias, vestidos etc., que trazem em suas estampas tradução do verão carioca. Para complementar os cuidados com o verão, a Reversa fez parceria com a marca de proteção solar Episol, para trazer a experiência de verão completa, encarregando-se de proteger e acompanhar as mulheres.