Utilidade que enfeita

Coleção verão 2023 Chilli Beans tem Simone Mendes como garotos propaganda (foto: divulgação)







Não são poucas as pessoas que fazem coleções de óculos, tanto os de sol quanto os de grau. Outras tantas fazem estilo usando óculos de sol – sem a menor necessidade, diga-se de passagem – apenas para fazer estilo, compor a produção ou dar um ar diferente na sua figura, naquele dia. O que por muitos aos foi o terror das pessoas que possuem problema de vista, hoje é charme, estilo e personalidade.

Por isso, todas as marcas de luxo internacionais têm sua coleção de óculos de sol e de grau, tanto feminina quanto masculina, e por aqui, não é diferente. Várias celebridades investiram em marca própria e outras fazem parceria com grifes já existentes e assinam coleções.

Moon Eyewear (foto: Divulgação)

Agora é época de lançamento. Por aqui, é a vez do alto verão, na Europa, Prada e Miu Miu lançam outono inverno. Confiram o que está na moda para esse acessório que desperta grandes amores.

A coleção Prada feminina uniu decorações clássicas e elementos contemporâneos de um jeitinho novo. Volumes espessos e detalhes sofisticados encontram lugar em estilos com linhas rigorosas e geometrias arrojadas que se chocam com a feminilidade transmitida pelos formatos. A coleção icônica Prada Symbole continua a evoluir com formatos gráficos e designs justapostos, destacando perfis arrojados e linhas essenciais.

Livo (foto: Divulgação)





PARA ELES A coleção Prada masculina exprime o modernismo estruturado, no qual o design minimalista se funde com os elementos contemporâneos. As geometrias ousadas encontram perfis espessos na nova coleção masculina Prada Symbole. As hastes oversize de duas cores são realçadas pelas cores em contraste e ostentam uma placa exclusiva em metal com o logotipo icônico em triângulo da Prada. Os designs destacam o pragmatismo dos formatos clássicos combinados com as novas estruturas das hastes. Detalhes sofisticados trazem uma estética por meio de elementos metálicos elegantes, que ostentam o logotipo da marca delicadamente gravado. A coleção masculina tem a mesma inspiração da feminina, mudando pouco o design.





MIU MIU A coleção de óculos da Miu Miu reinterpreta os códigos e a identidade da marca a partir de uma nova perspectiva. Um espírito rebelde e uma feminilidade incondicional traduzidos em uma coleção arrojada e glamurosa. Os óculos apresentados no desfile para primavera verão e novamente para o outono inverno celebram a irreverência da mulher Miu Miu com volumes arrojados e detalhes vistosos, como o logotipo vertical Miu Miu, apresentado como um elemento precioso que domina a armação. A coleção explora silhuetas oversize em metal, nas quais os perfis arrojados dão lugar a linhas mais suaves e o logotipo da maison surge em serigrafias sofisticadas e entalhes delicados.

Na armação frontal gatinho é realçada pelo novo logotipo vertical Miu Miu, que foi integrado na dobradiça das hastes espessas. Na armação oversize as lentes são levemente quadradas coloridas degradê e uniformes, emolduradas por perfis metálicos modernos.

Mineira muito moderna

A Moon Eyewear foi criada em 2011 por Lara Lima que é a criadora dos modelos que chamam atenção. Fabricados no Brasil com qualidade e durabilidade, a marca se destaca no mercado óptico brasileiro por entregar preço e estilo.

Depois de viajar pelo mundo e garimpar diversos óculos diferentes, Lara percebeu o grande interesse dos amigos pela sua seleção, que foi a fagulha inicial para a criação da Moon Eyewear, única marca de óculos nacional com uma mulher no comando. O nome (Lua) veio pela versatilidade da marca que, por também ser de fases, nunca ficaria parada. E foi assim nos anos seguintes, sempre em constantes mudanças, cresceram, se reinventaram e voaram alto em novas aventuras e parcerias, mas sem nunca deixar de ouvir e atender o que o cliente precisava.

Priorizando sempre a produção autoral, os óculos são cheios de cores e histórias, com referências únicas, mostrando a criatividade nos shapes e detalhes da pintura feita à mão. De olho no meio ambiente, outra inovação veio no material bio, uma vez que as chapas de acetato são feitas a partir do caroço de algodão. Além disso, a marca valoriza a produção local e as pessoas envolvidas em todo o processo, desde a mão de obra até o cliente final.

Marcas brasileiras celebram o verão

A Livo nasceu em 2012 com a premissa de oferecer produtos óticos de forma descomplicada e com design autoral. Para a estação a marca lança a coleção “Siga o Sol” composta por modelos de sol e de grau. A novidade que busca deixar os dias quentes mais estilosos é um convite para uma nova forma de enxergar o mundo, que pode trazer benefícios para além da visão. Os quatro lançamentos solares: Jorge, Nat, Jaime e Diego trazem em seu DNA design brasileiro, traços geométricos e as cores Livo.

CHILLI BEANS Para o verão, a criativa Chilli Beans aposta nos ícones do sertanejo Luan Santana e Simone Mendes para assinarem a nova coleção: Chilli Hits. Em uma homenagem ao gênero, a nova linha evidencia, cada vez mais, os pilares de moda e música da marca. Os modelos trazem referências exclusivas do estilo e história dos artistas, em itens como tatuagens, instrumentos, letras de músicas e figurinos. Um exemplo são os óculos com detalhes de abelha nas hastes, numa alusão à música “Quando o mel é bom”, cantada por Simone.

No caso de Luan Santana, o destaque da coleção vai para os óculos que leva seu número da sorte, 777, e é inspiração para uma de suas tatuagens. “É a primeira vez que tenho uma coleção de óculos. O mais legal de tudo é que pensamos em elementos icônicos da minha história, que trazem esse ar de coragem e persistência, tudo a ver com o que construímos ao longo desses 15 anos de carreira. Foi muito inspirador criar essa coleção, porque, acima de tudo, é uma linha que tem muita identidade. É a minha história contada através dos óculos e relógios”, comenta Luan.

A coleção Chilli Hits é composta por 18 peças, entre óculos de sol, armações de grau e multi – que vêm com uma lente escura que pode ser acoplada aos óculos de grau –, e relógios.