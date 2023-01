Menos bronze, mais elegância

PatBo (foto: Divulgação)







Estamos na estação mais quente do ano, período de férias, de viagens, diversão, sol, mar ou piscina. Independente de onde estiver, o importante é curtir o sol. Mas o que está em alta na moda, para arrasar? Para alegria de muitas pessoas e tristeza de outras tantas, o mundo fashion priorizou a elegância e a beleza para cliques fabulosos – afinal vivemos em um mundo instagramavel – em detrimento daquela cor bronze que muitos sonham em alcançar. Por um lado isso é muito bom, já que ajuda a proteger a pele do excesso de sol.

Cila (foto: Divulgação)

O conforto continua reinando, seja no ambiente urbano ou praiano. Mas a moda praia 2023 vem com propostas que investem nos detalhes para que os visuais não caiam na monotonia. O beachweare 2023 está repleto de detalhes sutis que elevarão o visual até para quem gosta de produções mais básicas.

Cila (foto: Divulgação)

Um ponto importante são as cores. A cartela dominante é composta por rosa chiclete, rosa pink, laranja amarelo, verde, mas os tons pastel também estão presentes com sua delicadeza como o azul, verde menta, lilás. Outro elemento em alta são as estampas. Os prints da temporada incluem clássicos e outros padrões mais divertidos, que vão desde os padrões geométricos, passando pelos motivos marítimos como conchas, estrelas-do-mar e coqueiros, e chegando aos florais e às folhagens como a costela de Adão que está em alta há algumas temporadas. E não podemos ignorar o indefectível animal print que desperta sempre o ame ou odeie.

Cia Marítima (foto: Divulgação)

As saídas de praia continuam com fendas profundas o que oferece uma composição mais alongada. A maioria delas de forma que podem ser usadas como elegantes roupas para todas as ocasiões. Os maiôs, duas peças e biquínis estão cheios de aberturas, amarrações transversais, mangas longas, volumes etc. Mas avisamos logo: quem gosta de “quarar no sol” não se desespere, os microbiquínis, com modelos tradicionais continuam presentes em várias opções de modelos tanto para a peça de cima quanto de baixo. Você ficará tradicional, e poderá ousar nas saídas com quimonos, lenços, kaftas etc.

Para quem é amante de combinações de cores e estampas, este é o seu ano e como atualmente nada é rígido, se não encontrar o conjunto pronto, monte o seu, basta compor peças com cores do mesmo tom do biquíni ou maiô.

No caso das amarrações transversais fique de olho no tamanho da cordinha quando for comprar biquínis no estilo cortininha. Existem muitas formas criativas de fazer amarrações, escolha cordinhas compridas para ter mais possibilidades. Já os maiôs com recorte nas laterais estão em alta, aqueles que no século passado eram conhecidos como “engana papai”, e são ótima opção para compor um look para o dia a dia, com calça, short ou saia. Afinal, o maiô é a peça mais versátil do verão porque dá possibilidade de usar e causar na cidade.

Não podemos esquecer os modelos em crochê, em uma pegada vintage que voltaram com tudo com a valorização do trabalho hand made.

A mineira Cila se inspirou nos movimentos da natureza e no fluir das águas do rio Tapajós, de um canto especial do Pará chamado Alter do Chão e seus arredores. Para criar a coleção verão 2023. A coleção chega plena de arte, vida e história dos povos originários, das comunidades ribeirinhas e da riqueza da natureza da região. Desde o embalar das águas sob ação dos ventos, da energia e diversidade da cultura e dos elementos que desenham a Amazônia. As estampas seguem essa linha. A artista Helô Barbi desenvolveu a estampa com a árvore Samaúma, os barquinhos e as casas de palafitas. Tem também a estampa de grafismo que remete ao ururcum, e outra inspirada na variedade dos frutos, dos peixes e da culinária típica do lugar.

Já a marca cearense Água de Coco se inspirou em Tarsila do Amaral para seu verão, com shapes tradicionais e modelagens inéditas, em biquínis, maiôs, saídas de praia, vestidos, túnicas e pantalonas.