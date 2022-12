Governo de Minas lança campanha de balanço de fim de ano

Equipe da Perfil252, responsável pela criação do "monstro" que resultou na brilhante campanha (foto: Perfil252/divulgação)



A Campanha de Balanço do Governo de Minas tem tudo para ser um dos maiores sucessos de recall dos últimos tempos em se tratando de comunicação Governamental. O Governo de Minas vem alcançando resultados expressivos em áreas como Saúde, Educação,desenvolvimento, atração de investimentos, geração de empregos e oportunidades, infraestrutura e muitas outras. O objetivo era não só fazer uma grande campanha debalanço para mostrar as maiores realizações do governo, mas, principalmente, passar a mensagem de que Minas está nos trilhos. Assim, pensando o Governo como um todo, a Perfil252 foi além e propôs uma campanha que não só pudesse atender as Secretarias que a agência atende mas também que fosse uma espécie de campanha coringa que atendesse a toda e qualquer Secretaria do Governo. Uma campanha que desse unidade de Comunicação. Uma campanha que desse unidade de discurso. Unidade de mensagem. Uma campanha que não só falasse das realizações, mas que, principalmente, conseguisse trazer a alma dos mineiros.

Poesia e significados na campanha que vai muito além dos resultados e conquistas (foto: Perfil252/divulgação)





PROCESSO DE CRIAÇÃO A ideia da campanha de balanço “Trem nos Trilhos” surgiu quando Fátima Rabelo, psicóloga, psicanalista e colaboradora da agência descobriu uma versão da música Trenzinho Caipira, de Villa Lobos e Ferreira Goulart, e falou: “Isso dá uma bela campanha para o Governo de Minas”. A agência começou a trabalhar a ideia em agosto desse ano e envolveu todo mundo da Criação, do atendimento, do RTVC e da mídia. Primeiro foram feitos os contatos com as famílias herdeiras dos dois autores da música. Depois convencê-los a nos deixar alterar um pouco a letra, de maneira a adaptá-la aos interesses da Comunicação do Governo.

“Eu e o Rafa Mattos fizemos todo um trabalho minucioso de pesquisa de imagens para produzir, dentro da agência, um “monstro” que chegasse muito perto do resultado final desejado. Um “monstro” muito fiel ao que imaginávamos para facilitar não só a apresentação para o cliente, mas principalmente para facilitar a produção e a direção do filme”, afirma Marcos Pina, um dos Diretores de Criação da agência.





APROVAÇÃO Apesar de ter sido aprovado o trabalho desde a apresentação do monstro, o cliente decidiu submetê-lo a pesquisas qualitativas com Grupos de Discussão na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no norte de Minas e no triângulo mineiro, e o filme teve um desempenho muito bom. A partir daí foi iniciada a produção”. “A partir da aprovação do cliente, iniciou-se literalmente uma corrida contra o tempo nos dois sentidos: Tempo físico e meteorológico”, afirma André Moreno, um dos responsáveis pela execução do projeto. “Qualquer detalhe que não funcionasse poderia inviabilizar a campanha. Então, toda a agência entrou de cabeça nessa produção”, completa Fred Brescia, RTVC da agência.

COESÃO O resultado é uma campanha única para todo o Governo, numa parceria que unifica a comunicação e ajuda a construir uma imagem coesa e forte para o Governo de Minas. " O desafio era criar uma campanha de balanço que fosse muito além de mostrar resultados e conquistas, mas que criasse um discurso único e coeso para toda a comunicação do Governo. E foi isso que nós fizemos.”, diz Flávio Chubes, um dos Diretores de Criação da agência. “Eu particularmente estou muito feliz com o resultado. Até mesmo porque agora, por termos conseguido alterar um pouco a letra do Ferreira Goulart, podemos brincar: daqui pra frente somos “parceiros” do Villa Lobos", brinca Cacá Moreno, CEO de Gestão e Criação da agência Perfil 252.

O resultado foi um filme lindo, com entregas e prestação de contas eficientes, cheio de poesia e significados, a cara de Minas e dos mineiros.

Ficha Técnica





»Direção de Criação: Marcos Pina,

Flávio Chubes e Cacá Moreno





»Redação: Cacá Moreno.





»Direção de imagens: Marcos Pina

e Rafa Matos





»Direção de Atendimento:

Cristiane Almeida e Breno Saturnino





»Coordenação de mídia : Joyce

Vasconcelos e Marcelle Melasso





Coordenação do Projeto :

Fred Brescia e André Moreno





»Produtora: Six Star





»Direção de Cena: Marcos Pina

e Gustavo Carneiro





»Direção de fotografia:

Daniel de Paula (Porks)





»Produtor Executivo: Carol





»Elenco e Maquiagem: Sâmia e Yana





»Direção de arte: Marcos Pina