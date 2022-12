Michele Tavares (foto: reprodução)



AMIGOS DO MERCADO

O Prêmio Amigos do Mercado, comunidade de publicitários que envolve mais de 50 mil profissionais, em sua 6ª edição, elegeu os melhores do ano. A escolha foi é das concorridas, envolvendo boa parte do setor publicitário. Primeiro, uma seleção prévia define os 100 líderes do segmento, um para cada empresa. A partir daí, o "Top 100" de gestores indicaram 160 nomes em 16 categorias: anunciante, atendimento, criação, executivo de vendas, mídia, planejamento, operações, dados, marketing digital, branded content, creators, professores, profissional de apoio, estagiário, recursos humanos e O Amigo do Mercado. A votação ocorreu de 7 a 24 de novembro. E pela primeira vez, ela ocorreu na plataforma exclusiva do Amigos do Mercado, legitimando ainda mais a escolha de Michele Tavares, do SBT, com a profissional de Marketing Digital do ano. A premiação ocorrerá no dia 12 de dezembro, no Teatro Claro, em São Paulo. Parabéns, Michele! E para acessar a relação de todos os eleitos acesse https://www.amigosdomercado.com.br/





"A VIDA NOS UNE"

A campanha institucional da Unimed-BH usa o conceito "A vida nos une" para mostrar que a relação da empresa com as pessoas vai além do trabalho médico e da assistência hospitalar. "Um dia de sol, a corrida de rua, uma praça, uma música, família, amigos. A gente se une em volta do que faz bem", é a mensagem do novo posicionamento institucional da cooperativa. A mensagem da campanha é bem humanizada, positiva, emocional de momentos e espaços em que a vida pulsa. "Afinal, é para viver esses momentos que as pessoas querem saúde. E é para cuidar de cada uma delas que a Unimed-BH está lá", enfatiza o conteúdo da mensagem veiculada em rádio, jornais, revistas, painéis e bancas de led, outdoors, abrigos de ônibus, backbus, metrô, redes sociais e mídia on-line.





CIMED

Patrocinadora da Seleção Brasileira, a Cimed está desenvolvendo uma campanha de endomarketing para engajar os colaboradores nos jogos da Copa do Mundo. A empresa criou uma cenografia com campo de futebol, trave e rede em sua sede, na Avenida Faria Lima, em São Paulo, além de outras ações nas fábricas. Além disso, farmacêutica promove a campanha "Campeões por Natureza" para trazer histórias reais de colaboradores.





MASCOTE

Durante o pré e pós jogo, ações especiais são realizadas. Um dos destaques é a visita do mascote oficial da seleção - o Canarinho - para gravar conteúdos especiais e animar os funcionários da fábrica em Pouso Alegre/MG. "Na Cimed somos um time, temos esse DNA de formação de equipes e comemoramos nossas vitórias de um jeito parecido com o dos esportistas, como se ganhássemos títulos. Por isso, nada mais justo do que mobilizar mais uma vez o time Cimed para torcer para a nossa seleção e entrar no clima do mundial", explica Verônica Coelho, Diretora Executiva de Recursos Humanos.





COMPRAS NATALINAS

O final de ano traz grandes expectativas para o varejo. A nova onda de estudo EY Future Consumer Index 2022 (FCI) aponta que 44% dos entrevistados planejam realizar mais compras neste fim de ano, contudo, estão pretendendo gastar menos: 42% afirmam que farão compras mais econômicas, sem deixar de lado a qualidade. A 11ª onda do FCI foi realizada pela EY-Parthenon em outubro deste ano, com entrevistas em 21 países, incluindo o Brasil, e reflete tendências sobre o varejo e comportamento do consumidor. A pesquisa mostra que o aumento da intenção de compra é balanceado pela maior preocupação dos consumidores em relação ao preço dos produtos e à utilidade daquilo que compram.





SUSTENTABILIDADE

Apesar do fator preço ser extremamente relevante para o consumidor, há uma intenção de optar por produtos mais alinhados ao E, dos pilares ESG: 32% dos entrevistados disseram que aspectos ligados à sustentabilidade são os mais importantes em suas intenções de consumo no futuro, seguidos por experiência e saúde (ambos com 19%); e preço (17%). O desejo de consumir itens mais sustentáveis e saudáveis existe, mas a decisão de consumo está diretamente ligada ao poder de compra.





MIX DE CANAIS

Em relação ao canal de compra, no Brasil, 51% dos entrevistados pretendem usar um mix entre físico e digital em suas pesquisas e compras de Natal, enquanto 32% usarão preferencialmente meios online e apenas 17% se basearão nas lojas físicas. Os brasileiros têm se posicionado na vanguarda do comércio eletrônico: 85% dos entrevistados pretendem fazer alguma compra online neste fim de ano, bem acima da média mundial de 75%. É no uso de um mix de canais, porém, que o consumidor se destaca. 26% dos entrevistados declaram que devem antecipar suas compras para evitar ficar sem os produtos que desejam. Os alimentos frescos ou perecíveis e os produtos eletrônicos são os que mais estão no radar esses consumidores.





"ON LOVE"

O Boticário lançou sua esperada campanha de Natal em TV aberta com uma superprodução assinada pela AlmapBBDO, que tem como trilha a icônica "One Love", de Bob Marley. O ponto de partida para a criação do conceito da campanha deste ano foi o contexto social marcado por rompimentos e desgastes em relações afetivas que, muitas vezes, são causados por divergências de pensamentos. Por isso, no período tradicionalmente celebrado pelos reencontros, a marca reforça que o amor e o respeito podem ter um papel transformador capaz de superar as diferenças que levam ao distanciamento. Além do filme, que retrata situações de conflitos e resoluções entre pessoas que se amam, a campanha vai dar luz às histórias reais em que o amor superou as diferenças e o respeito prevaleceu, como forma de gerar identificação e mobilizar os consumidores para refletirem sobre os vínculos que merecem ser restabelecidos nesse Natal. Veja o filme no link em https://www.youtube.com/watch?v=b2CZ5iNDe44&ab

_channel=OBoticario





AZURE VIRTUAL

A BHS, especialista em estratégias e serviços de TI, realiza neta terça-feira, às 11h, o webinar "Azure Virtual Desktop (AVD)". A proposta é orientar e explicar como essa solução pode modernizar e aumentar a produtividade do seu time. A segunda edição do evento on-line terá a participação dos profissionais da BHS, a gerente de projetos, Camila Rocha, o arquiteto de cloud, Davy Moraes e o arquiteto de cloud, Matheus Lorram. A transmissão será pelo canal do YouTube da BHS, a inscrição deve ser feita pelo site: https://materiais.bhs.com.br/bhs-live-azure-virtual-desktop#rd-section-k6kt49yd