Desfile com novidades

(foto: Louis Vuitton/divulgação)



Apesar de ter apresentado sua coleção primavera-verão 2023 em desfile em Paris, a Louis Vuitton fez desfile na China apresentando o spin-off da coleção, e, para a surpresa do público e da imprensa, mostrou peças inéditas.

A inspiração do playground, da construção de castelos de areia nas praias, do efêmero e do lúdico estava evidenciada no cenário, em uma alusão à inexistência de impossibilidades, ao valor da imaginação e da criatividade que transformam sonhos em realidade. A Maison expandiu a ideia do playground ampliado, um prelúdio cinematográfico intitulado “Mirage”, criado em um esforço colaborativo entre os diretores chineses Jia Zhangke e Wei Shujun – que também atuam como diretores do desfile. Filmado na cidade de Dunhuang, à beira do Deserto de Gobi, o filme encena um encontro contemporâneo entre Oriente e Ocidente refletido na poesia da história.

(foto: Louis Vuitton/divulgação)

A coleção masculina Spring-Summer 2023 é um testemunho vivo do talento de Virgil Abloh em unir pessoas, essas mentes inovadoras povoam um playground criativo que existe há mais de um século. Brinquedos são ferramentas para a imaginação, brinquedos que recebemos no início da vida tornam-se blocos de construção para sonhos e aspirações. É uma transição do ingênuo ao refinado A iconografia do playground adorna roupas e acessórios.

(foto: Louis Vuitton/divulgação)

O impulso de transformar a imaginação em criação começa com os instrumentos de nossa infância: brinquedos, blocos de construção e as ferramentas para brincar na areia. A coleção reflete sobre essa transição de forma figurativa e literal. Blocos de construção infantis e elementos de massinha adornam roupas e acessórios, enquanto componentes de uma caixa de ferramentas – como tesouras, pinças e grampos – embelezam as roupas como pingentes bordados tridimensionais. Essas temáticas celebram os ateliês especializados da LV e servem como símbolos que compõem a coleção, desde o desenvolvimento de tecidos até bordados a mão, tie-dye, Shiburi e intrincadas moldagens de couro, bem como engenhosidade tecnológica como tecidos de eletricidade estática e mochilas compostas por alto-falantes genuínos e impressos em 3D.

A equipe da Louis Vuitton é sem dúvida um mundo infindável de criatividade e conseguiu levar para o oriente a coleção desfilada em Paris salpicada com novidades tanto de peças e looks completos quanto de acessórios. Destaque para as combinações em tons de verde e roxo. (ITC)