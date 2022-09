Estilo casual

Wagner Penna

AMAR de Amarante: nova marca de moda casual





Com o universo fashion cada vez mais diversificado, o trabalho dos estilistas tem sido redobrado para atender às necessidades específicas do mix resultante dessa realidade. É preciso unir percepção de mercado, empatia com as mídias sociais para conhecer a consumidora, um ritmo de trabalho incessante e, acima de tudo, muito talento.

(foto: amarante do brasil/divulgação)

E esse é o perfil que parece determinar as linhas que modelam o trabalho do estilista Eduardo Amarante, que acaba de alçar novos voos em sua prestigiada carreira ao lançar a nova grife AMAR de Amarante, resultado de uma expansão da sua parceria com o gigante grupo catarinense La Moda. Assim, ele chega ao verão 2023 com duas coleções distintas: uma mostrando as propostas da nova grife e a outra para a já conhecida Amarante do Brasil (que agora passa a levar apenas o nome do estilista).

Moda festa: grife Eduardo Amarante





COMPLEMENTAÇÃO Para o designer mineiro, “uma marca é o complemento da outra, trazendo, assim, todas as ocasiões para o universo da mulher Amarante”. Isso quer dizer que, enquanto a Amarante do Brasil (que já existia) tem uma moda mais conceitual e é dirigida ao um público para o qual o componente fashion e o de estilo são mais exigidos, na AMAR, a praticidade, o conforto e o produto acessível são considerados de forma mais ativa.

(foto: amarante do brasil/divulgação)

Na verdade, é uma complementação de estilos para a mulher que gosta de se vestir bem em todos os momentos, iniciando com o casual mais bacana e descontraído e recorrendo a algo mais sofisticado ou clássico para as ocasiões que exigem um look com essa pegada, explica.

Na coleção de lançamento da nova marca, com o verão 2023, a AMAR de Amarante valoriza, acima de tudo, as formas e curvas femininas em sua liberdade plena. Segundo o estilista, se fosse preciso escolher uma palavra para descrever a coleção de estreia ela seria Movimento.

Esse conceito está assinalado no balanço das camadas, saias, babados, das características mangas bufantes ou amplas e dos drapeados. Com discreta presença dos tons off-white (em versões lisa e em laise) e do preto (com diferentes detalhes), as cores vieram com tudo: laranja, verde intenso e, na versão flúor, o amarelo e azul trazem a alegria da chegada das estações mais quentes. As estampas são uma atração à parte, indo do floral à rica fauna aquática da biodiversidade brasileira – com a inevitável referência de Eduardo à sua paixão pela exuberante iconografia tropical.





AMARANTE Já na coleção da Amarante do Brasil, o conceito exclusivo em acabamentos diferenciados e sofisticação de estilo no verão 2023 marca a transição da já consagrada grife para um novo modelo de negócios: a marca passa a se chamar Eduardo Amarante. O DNA do estilista não

só nomeará a empresa, mas estará por trás do novo conceito e estilo adotados nesse trabalho.

Para ele, a Amarante do Brasil significou a realização de um sonho, que, elaborada em plena pandemia, parecia distante. “Na realidade, foi uma conquista para todos os envolvidos e chegamos muito longe, com 10 coleções lançadas e muita gente bacana vestindo. Agora, é hora de alçar novos voos e aprimorar ainda mais o que elaborei ali. A coleção de verão 2023 inaugura esse momento especial”, conta.





BRILHO A nova coleção dessa marca se baseia em três importantes pilares: brasilidade, pluralidade e diversidade. As roupas estão mais sofisticadas, remetem a momentos especiais: muito brilho, cortes inusitados, tecidos nobres e bordados com a proposta de reafirmar a missão do estilista de levar autoestima e alegria para a mulher que veste suas roupas.

A sofisticação e qualidade das matérias-primas estão ainda mais marcantes na nova fase de Amarante. A leveza, a riqueza de detalhes e recortes estratégicos seguem sendo amplamente explorados, tanto nos decotes quanto na delicadeza e romantismo no design das peças. As cores também se destacam, seja no pink, em uma intensa variedade de tons, no verde flúor, no preto e no jeans. Os bordados e a volta das franjas marcam a tendência dos anos 1920 – trend que tem sido vista nas principais semanas de moda internacionais. Esse clima pode estar em um conjunto com saia, cropped ou blaser – pois a proposta é brilhar.

Para finalizar, algumas sobreposições, alfaiataria perfeita e muita criatividade – com destaque para os acabamentos em pedrarias, aplicações de maxi flowers, tecidos paetizados e metalizados, além das clássicas rendas em versões recortadas e rebordadas.