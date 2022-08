Teleton ganha reforços e anuncia várias novidades em seus 25 anos

Time comercial reforçado: Alice Rocha, Fabiano Perez, Daniel Mielzynski e Edson Brito (foto: AACD/Divulgação)



Com muitas novidades em comemoração de seus 25 anos, a Campanha AACD Teleton, começa em setembro e terá seu ponto máximo nos dias 4 e 5 de novembro, no show televisivo transmitido diretamente dos estúdios do SBT. As novidades começam com dois reforços de peso na equipe comercial. O time, liderado por Alice Rocha, profissional com 19 anos de experiência na área comercial do Teleton, agora conta com Daniel Mielzynski (dmielzynski@aacd.org.br) - SBT, ESPN, The Walt Disney Company e NWB - e Fabiano Perez (fpduarte@aacd.org.br) - SBT, Band e Rede TV. A campanha oferece diversas possibilidades de formatos e ações de merchandising no programa transmitido pelo SBT, em rede nacional, mas as empresas parceiras podem expor suas marcas em mídias Out Of Home (OOH) e painéis de bancas de jornal.





NOITE SOLIDÁRIA Outra oportunidade é a "Noite Solidária AACD Teleton 25 Anos", que apresentará grandes nomes da música brasileira em 5 de outubro no Tokio Marine Hall, em São Paulo. E no ambiente digital, junto da Maratona Teleton Games SBT, as marcas também podem desfrutar de ações de branded content nas redes sociais oficiais da AACD, Teleton e SBT.

"A edição de 2022 do Teleton não é apenas uma celebração das conquistas que obtivemos nos últimos 25 anos, mas também um compromisso com o nosso futuro. A AACD está em constante crescimento, passando por uma transformação digital, ampliando os atendimentos por meio de parcerias e expandindo o Hospital Ortopédico. Contamos com as empresas socialmente responsáveis, atentas à agenda ESG, para estarem ao nosso lado nesse movimento", assegura Edson Brito, superintendente de Marketing e Relações Institucionais da AACD. As marcas apoiadoras têm como contrapartida exposições em materiais publicitárias de mídia OOH, internet, evento e na programação de rede nacional do SBT.





HISTÓRIA Fundada em 1950, a AACD possui infraestrutura completa dedicada à reabilitação e habilitação de pessoas com deficiências físicas e pacientes ortopédicos - composta por um hospital ortopédico, sete unidades de reabilitação e cinco oficinas para fabricação de produtos ortopédicos. Realiza em média 800 mil atendimentos anuais para pacientes de todas as idades, via SUS, particular e convênios. E ainda conta com a unidade escolar AACD Lesf, a área de ensino e pesquisa para disseminar conhecimentos; a AACD Esporte, que contribui por meio da prática esportiva para a inclusão da pessoa com deficiência, e com o projeto de cooperação técnica, que leva o padrão de excelência e a expertise da instituição para diversas partes do Brasil, por meio de entidades parceiras.