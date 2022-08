Verbo Gentileza volta a 'respirar' na praça Floriano Peixoto

De volta ao espaço público, o festival oferece boas atrações na Praça Floriano Peixoto (foto: Verbo/Divulgação )



A 7ª edição do Festival Verbo Gentileza leva ao espaço público neste domingo o tema "Respirar & Regenerar". A Praça Floriano Peixoto, em Santa Efigênia, terá programação intensa neste último dia do evento aberto na sexta-feira com muitas atrações. O encerramento será com shows, vivências, rodas de conversa e também expositores de artesanato, food bikes e food trucks.

O Festival, que sempre foi uma ponte entre a inspiração e a ação, nasceu como proposta de mudança e transformação sobre as formas de viver em coletivo, principalmente nos grandes centros urbanos. Após o período mais difícil da pandemia e das pausas necessárias, ainda difíceis e desafiadoras, chega o momento de respirar novamente, promover novos encontros e regenerar.





REFLEXÃO "Ando pelo mundo afora, adoro ver culturas diferentes, absorver novas formas, sentir o desenrolar do planeta e o reverberar dentro de mim! Dessa percepção saem os verbos normalmente que estão me afligindo, então faço pesquisas, porque não é sobre mim, mas sobre refletir se o que estou sentindo faz parte de um sentimento coletivo. Às vezes, me pergunto: minhas 'percepções são entendidas, fazem sentido?' Isso tudo causa angústia e, nestes tempos entendi, todos temos angústia e a busca por felicidade é quase infantil. Então busco a presença e, no presente, se o Verbo Gentileza ajudar algumas pessoas a refletir e aprender sobre respirar e regenerar, já me darei por satisfeita em 2022", reflete Patrícia Tavares, idealizadora do projeto.





PROGRAMAÇÃO O Festival Verbo Gentileza é uma realização da Secretaria Especial da Cultura, do Ministério do Turismo. É executado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com patrocínio do Instituto Unimed-BH, por meio do incentivo de mais de 5,2 mil médicos cooperados e colaboradores, e da Gerdau, com apoio de Patrus Transportes, IMAP e Do Brasil Live. A programação de hoje oferece aula de Yoga Gongo, com Renato Moura, Gabriel Bruce e ICONILI, com experiências como a Bolhaterapia. Entre as rodas de conversa, diálogos com temas como ESG, Sustentabilidade, Gentileza e performances e shows realizados no gramado.





FLORESTA Como maneira de trazer a sustentabilidade e a pauta do ESG (environmental, social and governance) ao festival, foi firmada uma parceria com o Abundance Brasil, que propõe a restauração ambiental do Brasil por meio do plantio de 110.000 árvores nativas que são tokenizadas e geram créditos de carbono. Os 110.000 tokens gerados para essa floresta representam uma geração igualitária aos investidores que adquirirem o ativo.