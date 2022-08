Greco Design cria identidade visual do Grupo CDM

A marca se baseia nas raízes e expansão do grupo, que tem 30 anos de mercado (foto: Greco Design/Divulgação )



Um dos conceitos de criatividade na publicidade "é a capacidade de fazer parecer fácil o que é difícil'. Conhecida por seu processo criativo baseado na simplicidade, a agência mineira Greco Design entrega ao mercado mais um trabalho com sua inconfundível assinatura. A empresa foi responsável pela nova identidade do Grupo CDM ?formado pelas empresas Plena Alimentos, Petsko, Agropecuária Grande Lago e Transquali Transportes. A ação de branding teve como inspiração as raízes, os caminhos e a expansão do grupo, integrado por uma das maiores empresas do segmento de proteína bovina do Brasil e com atuação expressiva no mercado internacional.





SIMPLICIDADE Começa pelo nome CDM, que é derivado das iniciais dos sócios da holding e fundadores da Plena Alimentos: os empresários mineiros Claudio Ney de Faria Maia, Dênio Altivo de Oliveira e Marcos Antônio de Faria Maia. "A origem e a simplicidade dos sócios foram muito enfatizadas em todas as conversas durante o processo de criação. Além disso, princípios como união, trabalho e confiança serviram de base para chegarmos a um símbolo que pudesse sintetizá-los e evocá-los", frisa Emília Junqueira.

A gestora explica que a identidade visual do Grupo CDM compartilha da mesma tipografia do branding da Plena Alimentos (fonte Laca). "É um semi-sans inspirado nas embalagens retrô portuguesas de sabonetes. Uma tipografia viva, que traz textura e personalidade ao texto, reforçando a identidade do Grupo", explica.





VERMELHO A publicitária ressalta que foi utilizado também um símbolo distinto das demais empresas da holding, com o objetivo de possibilitar a diferenciação em relação às demais marcas. O vermelho é a cor comum entre elas. Segundo o diretor comercial e de Marketing da Plena Alimentos, Roberto Oliveira, a marca remete às raízes, aos caminhos e à expansão do grupo ao longo de mais de 30 anos de mercado. "Além da simplicidade, que é um dos valores da companhia, pensamos em arquétipos que pudessem representar as relações sociais mais próximas e o campo, que foi o início de toda essa trajetória de crescimento. A marca também incorpora a ideia de caminhos de expansão a serem trilhados e de possibilidades de novos negócios", completa o executivo.