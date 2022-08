(foto: Luana Valente/divulgação)







A grife mineira B.Boucle teve sua primavera verão 2023 feita a quatro (ou seis) mãos, e foi nesse trabalho conjunto que veio a inspiração e foi criado o tema da coleção. A diretora-criativa da marca, Bárbara Maciel, convidou a estilista Claudia Pimenta para a parceria e as duas contaram com a participação do fiel escudeiro de Bárbara, o assistente de estilo George fhilipe.

(foto: Luana Valente/divulgação)

O tema e a inspiração nasceram da união dos desejos das duas profissionais de fazerem uma coleção que fosse uma ode ao amor, à liberdade e à autoconfiança alegre, sentimentos e sensações tão necessários para recobrar as energias e enfrentar o mundo pós-pandêmico: “Cooltivar o amor” é a espinha dorsal da coleção para a primavera verão 2023 da B Bouclé.

(foto: Luana Valente/divulgação)

O formato do coração, que fala ao mesmo tempo de amor e de vida, foi eleito como ponto de partida para o desenvolvimento de estampas, peças de metal, fivelas e bordados. Corações agigantados que se tornam arabescos, compõem as estampas de padrão étnico, em cores e texturas vibrantes e sofisticadas.

(foto: Luana Valente/divulgação)

Os shapes amplos e as moulagens – que são o DNA da marca – se diversificaram e se misturam com a alfaiataria, presente em ternos, croppeds, tops, vestidos e macacões, criando produções cheias de personalidade e elegância. Os vestidos foram criados em comprimentos “comportados”, shorts e mini-saias estão fora do escopo da marca, que fez questão de criar uma mood para mulheres que querem estar elegantes, sofisticadas e modernas, ao mesmo tempo. Na contra-mão da maioria das grifes que criaram roupas chegias de fendas e recortes que deixam o corpo da mulher bastante a mostra, a dupla Bárbara e Claudinha optou por mostrar a sensualidade feminina através de decotes comedidos e no uso de tecidos que dão caimentos elegantes.

A coleção brinca com peças que surpreendem como macacões que, com ajuda de botões, podem se transformar em modelos de mangas longas ou curtas e jaquetas double face; calças que parecem saias e saias que parecem calças são presenças fortes na coleção, com destaque para a calça envelope.

A cartela de cores é vibrante e o frescor das cores melancia, morango, limão siciliano, carambola, bergamota, laranja, maçã verde, kiwi, côco ralado e jabuticaba, sugerem brindes no paraíso. Há melhor lugar para celebrar o amor?!