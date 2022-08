(foto: Divulgação Usiminas)



RI DA USIMINAS

A equipe de Relações com Investidores da Usiminas, formada por Maísa Labbate, João Victor Tofani, Leonardo Karam e Felipe Gabriel Rodrigues, foi eleita a melhor da América Latina entre as empresas midcap (posicionadas no nível médio de valor de mercado) do segmento de Metalurgia e Mineração. O resultado é fruto de um levantamento realizado pela Institucional Investor Magazine com mais de 900 gestores e analistas de mercado. "Esse é o mais importante reconhecimento internacional do mercado de capitais", ressalta o gerente-geral de Relações com Investidores, Leonardo Karam. "Em um momento único da empresa, conseguimos alcançar nosso objetivo de reforçar as principais mensagens estratégicas da Usiminas e consolidar nosso papel de referência junto a esse público estratégico", acrescenta.





SBT BATE DE FRENTE

A semana foi de mais uma vitória para SBT, na disputa pela audiência. O jogo entre Flamengo x Corinthians, que confirmou a classificação dos cariocas para as semifinais da Libertadores, fez com que a emissora batesse novamente de frente com a Globo na luta pela audiência. O SBT perdeu em São Paulo, mas novamente registrou número quatro vezes maior do que o habitual nas terças sem jogos; empatou no Rio e venceu em Brasília. A emissora liderou a audiência da Grande São Paulo por mais de 30 minutos, de acordo com a pesquisa preliminar da Kantar. Os picos de liderança foram registrados entre 22h54 e 23h26, quando a Globo substituiu "Pantanal" pela série "Filhas de Eva". Às 22h59, o canal de Silvio Santos tinha sete pontos de vantagem sobre a rival (25 a 18). Se o Corinthians não tivesse sofrido um gol do Flamengo no início do segundo tempo, o que praticamente sacramentou sua eliminação no torneio continental, o SBT possivelmente se aproximaria dos 30 pontos de audiência em São Paulo - o que aconteceu no Rio de Janeiro, com empate. No Distrito Federal, território onde a presença da torcida do Flamengo é muito forte, o SBT liderou com 24,4 pontos contra 20,1 da Globo. A emissora chegou a registrar 29 pontos de pico. Os dados prévios são da Kantar Ibope.





VIZINHO PARDINI

O Festival Meu Vizinho Pardini, evento para toda família, compartilhando momentos de entretenimento e lazer por meio da arte e cultura, realizou cinco edições este ano com grandes atrações: Erasmo Carlos, 14 Bis, Chama O Síndico, Juventude Bronzeada, Aline Calixto dentre outros. Promovido em espaços públicos, de forma democrática e segura esteve em Lagoa Santa, Lagoa dos Ingleses, Mineirão, Museu Histórico Abílio Barreto e Praça da Assembleia.





RELACIONAMENTO

O evento é fruto do programa Meu Vizinho Pardini, que tem o objetivo de fortalecer o relacionamento entre as equipes de atendimento das unidades do laboratório com a vizinhança de cada região. Atenção, conversa e afeto estreitaram as relações entre vizinhos. Desde então, o Hermes Pardini mobilizou ações informativas, palestras, bate-papos e visitas em escolas, empresas, associações, órgãos públicos, igrejas, asilos nas regiões onde estão suas unidades de atendimento aos clientes. Por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, o projeto idealizado pela Árvore é realizado desde 2017 pelo Hermes Pardini, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.





AMBEV MEDALHISTA

A Ambev brilhou na última edição do World Beer Awards. A companhia conquistou 29 medalhas na competição anual, que seleciona os melhores rótulos em todos os estilos reconhecidos internacionalmente, premiando e promovendo o mercado cervejeiro. Os destaques foram a já consagrada Colorado, com 11 cervejas premiadas, sendo uma medalha de ouro na categoria Wood Aged Beer com a Colorado Guanabara - além de mais quatro medalhas de prata e outras seis de bronze. Outros dois ouros foram da Wäls, Belgian Style, com as suas Wäls Dubbel e Wäls Quadruppel. Colorado e Wäls somaram 20 títulos. Outra medalhista é a Goose Island, que levou dois ouros com a Yellow Line e a American Style Wheat. Além dela, Brahma Duplo Malte, Brahma Chopp, Skol Puro Malte, Skol Pielsen, Bohemia Reserva e Bohemia Puro Malte também levaram títulos para casa.





LEIA COM UMA CRIANÇA

A campanha "Leia com uma criança", do Itaú Social, distribuirá gratuitamente dois milhões de livros para secretarias municipais de educação e organizações da sociedade civil. As obras selecionadas para esta edição são "De passinho em passinho: um livro para sonhar e dançar" e "A pescaria do curumim e outros poemas indígenas". As solicitações podem ser feitas por instituições de todo o Brasil, porém serão priorizadas aquelas localizadas em municípios mais vulneráveis. No site itausocial.org.br/leiacomumacrianca as instituições podem solicitar um kit - composto por dois livros - para cada criança atendida ou matriculada.





NATURA MAIS FORTE

A Natura acaba de ser reconhecida como a marca de cosméticos mais forte do mundo pelo segundo ano consecutivo, de acordo com o relatório Brand Finance Brasil 100 2022. Divulgada anualmente pela consultoria Brand Finance, a pesquisa avalia a força e o valor de mais de cinco mil marcas globais. A marca também foi reconhecida como a 7ª mais valiosa do país no ranking geral. A empresa atingiu a pontuação de 91,5 (do total de 100) no índice de força da marca, o Brand Strength Index (BSI), e a classificação de força correspondente a AAA, a máxima possível. O BSI avalia o risco e o potencial futuro de uma marca em relação a seus concorrentes, em escala que varia de D a AAA. Além disso, o índice leva também em consideração fatores como investimento em marketing, familiaridade com o cliente, satisfação da equipe e reputação corporativa.





GUIA GLOBAL

A ABA - Associação Brasileira de Anunciantes - oferta ao mercado mais uma importante publicação sobre o tema: o "Guia Global sobre Claims de Sustentabilidade em Marketing e Comunicação". O Guia foi apresentado durante o "Branding@ABA & CNN Brasil -- Do brand equity ao AD equity: amplificando o retorno sobre o investimento em comunicação", evento que reuniu profissionais experientes e renomados, que compartilharam seus desafios e soluções para a gestão das marcas e o valor da propaganda para o consumidor. O guia é uma tradução da versão original (em inglês), elaborada pela WFA -- World Fede­ration of Advertisers, da qual a ABA é filiada e membro de seu Executive Committee, desenvolvido no contexto do WFA Planet Pledge, um compromisso global para ajudar as empresas a liderarem iniciativas de sustentabilidade e a promoverem mudanças positivas, tanto internamente quanto para os consumidores, usando o marketing como uma força positiva para a mudança ambiental. A versão conta com apoio do CONAR -- Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária - na elaboração do "Capítulo Brasil", com casos nacionais sobre cada um dos seis princípios.





PRÊMIO AMIG

Os vencedores do Prêmio de Jornalismo da AMIG serão conhecidos no próximo dia 17, com a premiação programada para 23 de agosto, durante o Encontro Nacional dos Municípios Mineradores. A premiação avalia produções jornalísticas de todo o Brasil em duas categorias: "Texto" (publicações em jornais, revistas, sites e blogs) e "Áudio/Vídeo" (emissoras de rádio, TV e podcasts). O prêmio tem como objetivo estimular e reconhecer o trabalho dos profissionais de comunicação na promoção do debate público sobre o setor da mineração no país. O resultado será publicado no site www.amig.org.br e o primeiro colocado em cada categoria vai receber prêmio de R$ 20 mil; para o segundo lugar, o valor é de R$ 10 mil. A solenidade de entrega do prêmio será no dia 23 de agosto na quarta edição do Encontro Nacional dos Municípios Mineradores, no auditório do Tribunal de Contas do Estado (TCE), em Belo Horizonte.





"VIVER DE BRECHÓ"

Empreendedores do mercado de usados de Belo Horizonte e Região Metropolitana interessados em se capacitar e melhorar os processos e a divulgação dos negócios no ambiente digital poderão participar de uma nova série de capacitações gratuitas promovidas pelo Sebrae Minas. As ações fazem parte do programa "Viver de Brechó", que busca incentivar a economia circular, a moda consciente e a sustentabilidade. Interessados deverão se inscrever no site da loja do Sebrae Minas.