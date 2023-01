Pelé: marcas se despedem do genial craque dos comerciais

Pelé mostrou seu dom artístico em comerciais dos mais variados produtos e em diferentes mercados do planeta (foto: Montagem/Divulgação )



O mundo se despediu do 'Rei do Futebol' Pelé. Edson Arantes do Nascimento, mineiro de Três Corações, marcou seu nome da história da humanidade como um astro do futebol, o maior de todos os tempos. Não há no planeta quem não conheça a "marca Pelé". E, certamente, a história do menino pobre que se tornou Rei será repassada de geração em geração. Muitos não sabem, no entanto, que Pelé se consolidou no imaginário do povo graças ao seu talento artístico também fora das quatro linhas. Tão logo brilhou em campo, ele se tornou garoto propaganda de diferentes marcas em comerciais de rádio e TV, principalmente, e se aventurou como ator de novelas e cinema, como cantor e até na política, quando foi Ministro dos Esportes do então governo de Fernando Henrique Cardoso.





HOMENAGENS Por isso, além de seus súditos no futebol, Pelé foi homenageado por várias marcas importantes do país, com destaque para o banco Itaú. Isso porque depois de pendurar as chuteiras, o Pelé ampliou o seu reinado, dedicando-se mais diretamente à carreira publicitária. Pelé foi protagonista de importantes campanhas publicitárias nos mais diferentes mercados. Nos Estados Unidos, onde se aposentou depois de defender o lendário time Cosmos, ele fez campanhas como a da Pepsi, e de outras marcas envolvendo também outros atletas de futebol. Em uma delas, em 2010, a gigante da moda Louis Vuitton reuniu os astros francês Zidane, o argentino Maradona e Pelé na mesma foto disputando uma partida de totó.





DO BOMBRIL A REMÉDIOS Por aqui, Pelé esbanjou talento em diferentes comerciais. E ficou marcado nas icônicas campanhas da Bombril, contracenando com o brilhante ator Carlos Moreno, o garoto propaganda da marca, onde só sua presença na telinha já valia o investimento. Pelé também foi sinônimo de saúde e anunciou por anos do "Biotônico Fontoura" ao viagra, da farmacêutica Pfizer, remédio para disfunção erétil. Na época, ele recomendava: "fale com o seu médico, eu falaria..." Essa frase ficou bastante popular por anos.





LEI PELÉ Como Ministro dos Esportes, Pelé estrelou o comercial do jingle 'Toda Criança na Escola', em 1997, que tinha como objetivo ampliar o acesso à educação e matricular todas as crianças em idade escolar no ano letivo de 1998. Na propaganda, o próprio Rei cantava os versos cercado por coral de crianças. O que pouca gente sabe é que a letra do jingle foi composta pelo próprio Pelé. Mas seu maior legado no ministério foi a "Lei Pelé", em vigor desde 1998, que ajudou a estruturar e melhorar as relações trabalhistas entre clubes e jogadores.





CAMPANHAS MARCANTES Com sorriso marcante, rosto conhecido por todos e voz característica, Pelé anunciou para diferentes marcas: Vivo, Bombril, Sky, ABC pela educação (jingles), Volkswagen da Alemanha, shampoos Head & Shoulders, relógios suíços Hublot (com o jogador Kylian Mbappé), Louis Vuitton, Mastercard, Nokia, Pfizer, Golden Cross, Atari (jogando videogame com o ex-piloto Mario Andretti e o ex-jogador de basquete Kareem Abdul-Jabbar), Francisco Xavier Imóveis, pilhas Rayovack, entre tantas outras.

NOVELAS Na TV brasileira, o ex-jogador, no fim da década de 1960, fez uma participação no humorístico Família Trapo; em 1969, na TV Excelsior, estreou no mundo das novelas no papel de Plínio Pompeu, na trama Os Estranhos. Também fez participações especiais em novelas da Globo, interpretando a si mesmo, como em O Salvador da Pátria, História de Amor e O Clone.





CINEMA Na telona internacional, entre os trabalhos está o filme "Fuga para Vitória", de 1981, que conta a história de prisioneiros de guerra que se preparam para um jogo de futebol. No filme, Pelé contracena com Sylvester Stallone e Michael Caine. Um ano antes, em 1980, estrelou o filme "Os Trombadinhas", em que interpretava um técnico das categorias de base do Santos, que usava o esporte para tentar melhorar a vida de crianças abandonadas. Em 1986, Pelé foi o astro da comédia "Os Trapalhões e o Rei do Futebol", interpretando um repórter esportivo.

Pelé morreu no último dia 29, em São Paulo, aos 82 anos, em decorrência de uma infecção pulmonar e de um câncer de cólon, e foi sepultado com muitas homenagens na última terça-feira, em Santos, literal paulista.