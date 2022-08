Em meio à natureza

Quarto do Bebê - Fernanda Abras e Luiza Janot (foto: Fundação Mídia/DIVULGAÇÃO)







Último ano que ocupará o amplo espaço do Palácio das Mangabeiras, a 27ª edição da Casa Cor Minas tem como tema o “Infinito Particular”, que deu asas à imaginação dos profissionais criativos que participam da mostra. Os 50 ambientes mostram as mais diversas interpretações sobre o morar e sobre a conexão com a casa.

Ana Bahia (foto: jomar Bragança/DIVULGAÇÃO)

O tema apresentado faz referência às casas biográficas que vão além dos estilos e das tendências, convidando o elenco a refletir sobre a necessidade de projetar ambientes que priorizem o bem-estar físico, mental e espiritual, a harmonia, o equilíbrio e também o conforto. “Ele possibilita que os profissionais possam apresentar todas as suas referências e também o que diz respeito ao universo pessoal de cada um. A CasaCor Minas é um lugar voltado não apenas para a apresentação do que há de mais significativo em termos de criatividade, mas também reflete sobre o desenvolvimento humano e sobre como associamos nossa identidade, ancestralidade, vivências e referências no ambiente onde vivemos”, destaca o diretor-executivo Eduardo Faleiro.

Betânia (foto: jomar Bragança/DIVULGAÇÃO)

Neste ano, a mostra conta com algumas novidades. Uma delas foi a criação de espaços que poderão ser acessados pelos visitantes do Parque do Palácio sem a cobrança de ingresso para a mostra. Nesse caso, os visitantes deverão adquirir apenas o ingresso de visitação para o parque (R$ 10 e R$ 5). Ao todo, 11 ambientes da mostra integram a paisagem do Parque do Palácio. Outro diferencial deste ano está no foco dado à arquitetura, pois foram construídos vário espaços projetados especialmente para a mostra.

Ninho de Guacho %u2013 Antônio Grillo (foto: Daniel Mansur/DIVUGAÇÃO)

Atualmente, a maioria dos ambientes é patrocinada por alguma loja, o que de certa forma limita o profissional no uso do mobiliário. Destaque total para as peças de iluminação, que chamam a atenção em vários ambientes. Algumas delas desenhadas pelo arquiteto e desenvolvidas pela A. de Arte. Como a maior parte dos ambientes foi construída, os profissionais aproveitaram para criar lofts mostrando boas opções de moradia em pequenos espaços, com muito estilo e conforto.

Flávia Roscoe (foto: Jomar Bragança/DIVULGAÇÃO)

Destaque para a dupla Fernanda Abras e Luiza Janot, que conseguiram criar um lindo quarto de bebê em um espaço mínimo, o que prova que com criatividade e bom gosto é possível criar belos ambientes viáveis. Ana Bahia fez um ambiente sóbrio, mas, ao mesmo tempo, moderno e elegante, com destaque para a luminária sobre a mesa e o gigantesco vaso de suculentas no centro da sala. Flávia Roscoe criou um ambiente cheio de cores, mas com muito bom gosto.

Laura Baltazar (foto: Henrique Queiroga/DIVULGAÇÃO)

A arquiteta Isabela Vecci buscou nas repartições públicas de meados do século passado para decorar o restaurante, que chamou de “Departamento”. O ambiente é um verdadeiro cenário para o qual usou arquivos, máquinas de escrever, mesas de telefone de PABX e outras tantas peças. A arquiteta e designer consegue dar poesia a tanta rigidez com plantas que saem das gavetas e portas do mobiliário.

Motohome - BCMF (foto: Jomar Bragança/DIVULGAÇÃO)

Outro restaurante é o da arquiteta Sarah James, batizado de O chefe e o Cabra. Os tons terrosos já anunciam: o ambiente traz o Nordeste para Minas sem ser caricato. Na parte de trás, outro ambiente mais despojado e cheio de charme. A programação visual é da Greco Design e o menu assinado pelo chef Onildo Rocha.

Destaque para o jardim com clima de caatinga que contorna o restaurante, projeto do paisagista Wanderlan Pitangui.