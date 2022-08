Homenagem à mestra

Erli descobriu a cerâmica ainda estudante de Belas Artes, na UFMG (foto: Divulgação)







A mostra poderia se chamar “´À mestra, com carinho”, parodiando o título daquele filme famoso do final dos anos 1960, já que encerra uma homenagem de alunos e ex-alunos àquela com quem aprenderam o que sabem. A professora em questão é Erli Fantini, ceramista mineira que ampliou o conceito e o significado desse ofício levando-o ao status de arte.

Erli Fantini (foto: Dvulgação)

Um recorte do seu trabalho e de outras 16 ceramistas, que tiveram ou ainda têm aulas com ela, poderão ser conferidos hoje, até 17h, na edição especial da Quermesse da Mary, que abre uma janela para apresentar uma amostragem da preciosa produção feita em Minas Gerais.

O variado conteúdo da exposição passa por histórias de mulheres e homens que se identificaram com a possibilidade de transformar o barro em objetos através da ação do fogo, tradição que vem dos primórdios da humanidade e continua viva e pulsante até nossos dias.

Luiza Genta (foto: Divulgação)

Erli descobriu a cerâmica ainda estudante de Belas Artes, na UFMG, quando ela era considerada algo menor, mero artesanato, dentro do curso. Incentivada por Haroldo Mattos, diretor da escola na época e muito interessado no assunto, partilhou com ele várias experiências em torno de um forno existente na antiga sede da EBA. Depois, nos anos 1970, já formada, foi buscar aprimoramento em São Paulo, Rio de Janeiro, com outros professores e artistas.

Essa jornada de aprendizado, suas inquietações e ousadias, estão registradas em livro publicado em 2013. “Iniciei uma história de fazer algo coletivo, valorizando um material muito rico de nossa terra”, pontua com naturalidade. Os que convivem com ela são unânimes em ressaltar duas características inerentes ao seu caráter: Erli é agregadora – ela criou a Feira de Cerâmica -, gosta de reunir pessoas e compartilhar conhecimentos e vivências. Características que se manifestam nas aulas que ministra no atelier, em Santa Tereza, ou no trabalho que realiza em outro quartel general, localizado em Piedade de Paraopeba, em Brumadinho, onde construiu um forno potente e onde dá asas à criação.

“Erli conseguiu fazer com que a cerâmica saísse da horizontalidade para se tornar vertical, que fosse do plano da mesa para as paredes, se tornando um objeto de arte”, observa Mary Arantes, responsável pela edição especial da Quermesse da Mary. A curadora da mostra cita, ainda, como diferencial do trabalho da ceramista, a incorporação de outros elementos - como madeira, ferro, bronze, alumínio - à argila, testando suas possibilidades de queimas. É esse espírito investigativo que Erli procura emular nos alunos, além de estimular neles o treino constante e o desejo de se chegar àquilo a que se propõem. “Aprendizado é saber olhar o que se tem à volta”, diagnostica..





Diversidade Quem confere isto de perto é Carmelita Andrade, mestra na técnica da modelagem que, há mais de 35 anos convive com ela, ministrando aulas no atelier. Chegou como aluna e se tornou professora. “Erli é uma pessoa positiva, tem muita energia, toca todo mundo para a frente, incentiva a criação e a autoralidade”, ressalta. Carmelita está presente na Quermesse da Mary exibindo criações marcantes, peças brutas que carregam a beleza da imperfeição, em tons que vão do marrom escuro ao quase negro, resultado da queima de lenha e do teor de ferro contido na argila.

O arquiteto Eraldo Pinheiro também tem uma longa história com a ceramista. Dividiu com ela um atelier no tempo da faculdade de arquitetura, uma casa junto a outros amigos e duas exposições no Gesto Gráfico. Uma vez formado, deu uma meia volta ao mundo, voltou perdido, e encontrou recomeço no atelier da amiga, retomando a ele, na pandemia, com um trabalho peculiar, o Arqueologia Imaginária, que exibe na mostra através de peças minis, criadas para a ocasião. Dentro do conceito, ele imagina que os objetos poderiam ser encontrados soterrados ou naufragados em várias épocas.

Nesse passeio pelo território da cerâmica, há muito que ver: o casario em argila de Beatriz Leite; os colares, cumbucas e jogos de brincar assinados por Cecília Maria com barro especial da Cerâmica Cerradão; os gatos estilizados moldados por Helena Bicalho; o trabalho delicado de Luigi Genta em vasos e utilitários coloridos.

Confira as canecas multi-asas elaboradas por Luiza Reis, as lindas flores criadas por Cláudia Resende; as esculturas/bustos/máscaras de Pedro de Paula, o arvoredo de Marly Mattos. Do repertório de Ana Queiróz surgem mãos, aglomerados de figuras humanas, e no de Roberto Lott nascem folhas, sementes, peixes e pássaros.

Susana Fornari também adota flores, pássaros, borboletas e paisagens em sua produção. Já Sônia Rigueira se divide entre a linha utilitária para gastronomia e as peças decorativas representadas por animais, plantas e fungos imaginários. Para completar, Suda Portela explora um território encantado, com inspiração oriental, em que as formas se misturam e metamorfoseiam de maneira intrigante.

Na Quermesse da Mary, o público encontrará, ainda, uma área de gastronomia, que inclui chocolates, bolos, bebidas, pizzas, queijos, farofinha, entre outros petiscos para arrematar a visita.