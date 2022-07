Grupo Bradesco Seguros celebra a amizade em nova campanha

As relações de afetos e lealdade são destacadas com sutileza na campanha institucional (foto: Divulgação)



A canção 'Amigo', do rei Roberto Carlos e Erasmo Carlos, embala a nova campanha institucional do Grupo Bradesco Seguros. A empresa aproveita o mês em que se celebra o Dia do Amigo e o Dia da Amizade para lembrar que o seguro é o melhor companheiro nos momentos de imprevistos, sendo considerado o "amigo certo nas horas incertas".

"Sabemos que a amizade é um dos maiores presentes na vida de uma pessoa, pois são os verdadeiros amigos que estão ao nosso lado nos momentos bons e ruins. Por isso, vemos o seguro como um amigo que oferece apoio?na hora de desenvolver projetos, constituir famílias e transformar sonhos em realidade, além de estar sempre próximo nos momentos de imprevistos e dificuldades", reflete Alexandre Nogueira, diretor de Marketing do Grupo Bradesco Seguros.





AMPARO Amizade entre pais e filhos, irmãos, amigos, casais... essas importantes relações de afeição e lealdade são retratadas na campanha. "Queremos reforçar para a população como o seguro, assim como um grande amigo, pode amparar e proteger tanto nos momentos de incertezas como também nos de planejamento para o futuro. Não há dúvidas de que a amizade é o laço que mais agrega ao convívio das pessoas, porque no fim é isso que o grupo oferece: amparo para as pessoas e seus negócios durante as suas jornadas, tanto no presente como no futuro", acrescenta o executivo.





ESTRATÉGIA Desenvolvida pela AlmapBBDO, a campanha é composta por filmes com diferentes formatos e tempos de duração. A campanha também contará com diversas comunicações para redes sociais, impressos, spots de rádio, canais abertos e por assinatura, além de OOH e filmes para cinema, em parceria com as principais redes do Brasil.

"Estar do seu lado em qualquer caminhada, ser o mais certo nas horas incertas ou a certeza de que você nunca esteve sozinho são definições perfeitas para um grande amigo, mas também é tudo que você pode esperar da Bradesco Seguros. Roberto e Erasmo registraram a importância de ter com quem contar, sempre. A gente só teve o trabalho de transformar isso em uma campanha. 'Amigo' tem várias demonstrações de amizade, do cachorro ao amor da sua vida, para que todo mundo que assista à campanha lembre de algum momento parecido que já viveu com seus amigos de verdade", completa Rodrigo Almeida, diretor de Criação da AlmapBBDO.