Sem limites, SBT volta a liderar audiência na Copa Libertadores

Em campo, nada de gols, mas fora das quatro linhas o placar da audiência foi de goleada (foto: ALEJANDRO PAGNI / AFP /SUPERESPORTES )

O jogo entre Corinthians e Boca Juniors, em São Paulo, pelas oitavas de final da Copa Libertadores terminou sem gols. Mas o SBT/Alterosa aplicou mais goleada na concorrência com sua transmissão exclusiva em TV Aberta. O jogo narrado por Téo José, de acordo com os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, registrou média de 17,7 pontos, share de 27% e teve pico de 20 enquanto a bola rolava na Neo Química Arena. O número, além de simbolizar mais do que o triplo de ibope da Record na mesma faixa horária (4,5 durante a exibição de Todas as Garotas em Mim, 4,2 com Amor Sem Igual e 5,0 com Power Couple Brasil), também significa a maior audiência da emissora neste ano, superando os 15,2 da final da Champions League, em 28 de maio. O jogo entre Corinthians e Boca Juniors, em São Paulo, pelas oitavas de final da Copa Libertadores terminou sem gols. Mas o SBT/Alterosa aplicou mais goleada na concorrência com sua transmissão exclusiva em TV Aberta. O jogo narrado por Téo José, de acordo com os dados consolidados de audiência da Grande São Paulo, registrou média de 17,7 pontos, share de 27% e teve pico de 20 enquanto a bola rolava na Neo Química Arena. O número, além de simbolizar mais do que o triplo de ibope da Record na mesma faixa horária (4,5 durante a exibição de Todas as Garotas em Mim, 4,2 com Amor Sem Igual e 5,0 com Power Couple Brasil), também significa a maior audiência da emissora neste ano, superando os 15,2 da final da Champions League, em 28 de maio.





Além do desempenho recorde, que representa crescimento de 216% na comparação com o ibope de Carinha de Anjo e Programa do Ratinho nas quatro terças anteriores, a emissora de Silvio Santos liderou a audiência durante 45 minutos consecutivos e empurrou o programa “No Limite”, da Globo, para o seu pior desempenho: o reality show marcou média de apenas 13,7 pontos, suplantando o seu antigo recorde negativo, de 14,6 no episódio de 17 de maio.





RECORDE

Por fim, o SBT conseguiu uma raríssima vitória diante da Record na média-dia: acostumado a ocupar a vice-liderança apenas aos domingos, o canal pontuou 6,0 entre 7h da manhã e meia-noite, superando os 5,1 da rival. Distante da disputa pela segunda colocação, a Globo marcou 13,1 pontos. A Band, em quarto lugar, teve média de 2,5.