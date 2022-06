ItaúPower promove dois dias de festança com seu Forrock

Junho é o mês oficial da festa junina. E que tal misturar o tradicional ritmo do forró com o melhor do rock n’roll? É o que vai acontecer no Forrock do ItaúPower Shopping, em 2 e 3 de julho, das 12h às 21h, no 3º piso do mall. O evento é gratuito e promete uma festança em um ambiente que vai misturar a tradição do arraiá com o rock n’roll da cidade grande. A proposta é reunir o melhor dos festejos típicos da época com um toque de rock, garantindo um evento único e capaz de agradar a todos os gostos.

Com muitas atrações, o festival mistura forró com rock e muita comida e bebida (foto: ItaúPower/Divulgação)



MISTURA

Confira algumas das atrações que são variadas e misturadas. Estão confirmadas as bandas Barão Vermelho, Quadrilha Chic Chic (danças típicas de festa junina), Honk Tonk, (Rolling Stones), Mago Zen (rock, folk, celta), Engenheiro do Uai (Engenheiros do Hawaii), Cross Road (Bon Jovi), Dona Odeteh (rock nacional e internacional) e o DJ Gleidson Teixeira.





GASTRONOMIA

Com 10 estandes ricamente ornamentados, o espaço vai oferecer variadas opções gastronômicas. O cardápio também será uma mistura das delícias do interior com churrasco, acarajé, hambúrguer artesanal, salgados, pastéis, pizzas, comidas artesanais, churros, entre outras. Para os amantes das bebidas, 10 marcas vão oferecer mais de diversos rótulos de cervejas artesanais, e além disso, vinhos, espumantes, drinques e bebidas não alcoólicas também estarão disponíveis no evento. Ah, e claro, haverá atrações exclusivas para a criançada.





INGRESSOS

O Forrock ocorrerá no estacionamento do 3º piso, que é coberto e oferece toda comodidade ao público, com entrada pela parte interna do shopping (estacionamento no subsolo). Retirada do ingresso, que é gratuito, no site da Sympla. O evento pede a contribuição de 1kg de alimento não perecível. Os alimentos serão doados a entidades carentes da região. Crianças de até 11 anos não precisam retirar ingressos, mas devem estar acompanhadas por algum adulto responsável. É necessário também apresentar documento de identidade na entrada do festival.