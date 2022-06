Cartas de amor

(foto: Fotos: Daniela Petrel)



Foi inspirada na carta que seu bisavô escreveu para sua mãe Isabel, quando ele foi visitá-la, pouco depois do nascimento de seu nascimento, que a estilista e empresária Cristina Gontijo (Chris Gontijo) criou a coleção de inverno sleepwear 2022.

Sua mãe não estava em casa, mas ela, a pequena bebê estava no berço. O bisavô foi com algumas crianças – pelo que dá a entender na carta – e foi recebido pela irmã mais velha de Cristina, a hoje arquiteta e designer de interiores Cícera Gontijo. Pelo visto, o “biso” não gostou muito do que viu e cheio de cuidados com a bisneta, chegou a provar a vitamina que a neta Isabel dava para sua bebê. Não deu outra, decidiu escrever uma carta – cheia de amor, carinho e recomendações – dizendo à neta como cuidar de sua filhinha.









Na carta ele lembrava que deveria usar sempre toca e meia, nunca esquecer de cobrir o bebê por causa do frio, não dar nada ácido e por aí foi. “Minha mãe tem tanta paixão por essa carta que diz que vale mais do qualquer joia para ela”, diz Chris. Segundo a empresária e estilista, uma coisa que sua mãe sempre diz e que ficou gravado em sua memória e coração é “amor não é dizer que te amo, mas é cuidar e respeitar o outro”, e essa carta é a real representação disso, para sua mão isso é a representação máxima de amor.





Não vamos deixar os leitores curiosos. Segue a transcrição da carta: “Isabel, passei com as meninas hoje. Era o dia do Joãzinho, porém vendo as meninas, fiquei com elas comendo “pirulitos”, foi pena que não viesse a Mônica. Não leve a mal, eu te peço e sei que você vai me atender. A vitamina que você faz para a menina é ótima, mas para criança nova não deve levar nem abacaxi e nem laranja, são ácidos muito fortes. Não deve, por favor, deixar a menina sem meias de lã e uma leve mantinha que tampe o frio das mãos, do corpinho e dos pés. Esta noite não dormi quase nada, pensando nisso. É doença nervosa de minha parte, mas estou certo que serei servido, porque você é inteligente e já compreendeu que fica melhor. Camélia como vai? Abraço para todos do Papai João 22-2-69 A menina Cristina vai bem? Soube notícias pela Cícera. Não dê ácidos, limão e etc.” Ele assina como papai, porque foi ele – avô de Isabel – quem a criou como filha, ela foi morar com os avós desde nova.









Foi esta carta cheia de recomendações, surpreendentemente escrita por um homem mais velho em uma época na qual o cuidado com os pequenos era feita exclusivamente por mulheres, que inspirou Chris Gontijo a criar a coleção outono inverno 2022 e a estampa exclusiva, que é de uma poesia e que exala amor e romantismo: a carta está toda reescrita na estampa ao lado de elementos que remetem ao amor, como o cadeado de coração da ponte de Paris, o cuidado do passarinho com os ovos no ninho, a caneta tinteiro, que era usada na época de seu bisavô e flores.





Com todo esse diferencial e por se tratar de um elemento que está diretamente ligado à vida de Chris, ela decidiu sair da prancheta de criação e serviu de modelo para a campanha de divulgação. “Como essa carta foi escrita se referindo a mim e representa muito o amor, eu mesma quis retratar essa coleção, e nada como ter Paris – a cidade do amor – como cenário”, explica a empresária reforçando o quão especial é essa coleção para ela. “Essa coleção tem um valor emocional muito forte para mim, quando enviei a estampa para minha mãe ver ela chorou de emoção. É muito amor envolvido e por tudo isso, não poderia ser diferente”.









COLEÇÃO

Como já faz desde que começou seu trabalho, as peças da Chris Gontijo podem ser usadas, em sua maioria, não apenas como sleepwear, mas também como roupa para sair, e quem vê não imagina que se trata de um pijama ou camisola. A marca prima em usar tecidos de alta qualidade, unindo estilo, elegância e conforto. Seda tecnológica, viscose, algodão, linho, moleton e sua versão flanelada. A cartela de cores, apesar de ter um pouco da tendência, Cristina sempre busca casa com a estampa. A coleção tem em sua maioria o verde, azul-marinho, grená, rosê e os tradicionais preto, branco e cinza.