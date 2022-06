Copa América: agora é que são elas no SBT

O futebol feminino cresce em popularidade e a Copa América vira exclusividade do SBT (foto: CBF/Divulgação)

Depois do sucesso na transmissão da Champions League, com audiência histórica na final entre Real Madrid e Liverpool, o SBT já trabalha em função da Copa América Feminina. Na grande final da Liga dos Campeões, vencida pela equipe espanhola (1 x 0), o SBT alcançou pico de 17 pontos de audiência, superando de longe suas concorrentes, com média de 15 pontos (Kantar Ibope Media). Agora, a emissora adquiriu o direito de transmissão exclusiva em TV aberta no Brasil e promete mais um show de cobertura.





É a primeira vez que a emissora exibe o torneio feminino, organizado pela Conmebol. Mas além da competição feminina, o SBT, que já transmite a Copa Libertadores da América com exclusividade na TV aberta, adquiriu também os direitos da Copa Sul-Americana, para o próximo ano.





POPULARIDADE

O primeiro jogo da Seleção Brasileira feminina na Copa América a ser exibido pelo SBT será contra a Argentina, em 9 de julho, às 21h (de Brasília). A expectativa é de grande audiência. De acordo com estudo do Kantar Ibope Media, as mulheres não se destacam apenas na prática do futebol, mas também na quantidade de fãs que têm. Em 2021, entre o público que se interessa em futebol, mais de um terço (34%) acompanha o futebol feminino. E os fãs do futebol estão em todas as plataformas, apesar do crescimento de outras modalidades esportivas. A pesquisa aponta que 68% dos brasileiros conectados são fãs de futebol. Isso representa aumento de 12% entre 2013 e 2021. Entre os fãs de futebol, 44% (mais de quatro em cada dez) são mulheres.





Fred Müller, diretor de marketing e negócios do SBT, declarou que o futebol é um produto muito importante para a grade da emissora e que continuará fazendo parte das estratégias de programação. “Sabemos o quanto os brasileiros são apaixonados por futebol e poder ofertar um evento de ponta ao nosso público significa muito para nós. O futebol é um produto de que o SBT não vai abrir mão. Entendemos o quanto é importante ter o futebol em nossa grade, além de mais produtos esportivos e investir em novos talentos, que conversem em alto nível sobre a modalidade, para falar de igual para igual e conversar com um público mais jovem”, disse na final da Champions League.





PROGRAMAÇÃO

Maior campeão da Copa América Feminina, o Brasil vai em busca do octacampeonato da competição. O SBT vai transmitir, com exclusividade na TV aberta, todos os jogos da seleção brasileira, além da final do torneio sul-americano. Por enquanto, são cinco jogos confirmados, incluindo a decisão, que será em 30 de julho. Depois da Argentina (9/7), o Brasil pega na fase de classificação o Uruguai (12/7), a Venezuela (18/7) e o Peru (21/7). No dia 24, acontece a decisão do quinto lugar, enquanto as semifinais serão jogadas dias 25 e 26. A disputa do terceiro lugar será 29 e a grande final no dia 30, com transmissão do SBT.