Forever love

Coleção Inverno 2022 da Zak para celebrar a data mais romântica do ano, o Dia dos Namorados (foto: Márcio Rodrigues/Divulgação)



Semana passada, Bruno Gomide apresentou a coleção cápsula da sua grife masculina Zak, criada especialmente para celebrar a data mais romântica do ano, o Dia dos Namorados.

O casal convidado para estrelar a campanha foi Alex Schultz e Carol Genari, que foram fotografados por Márcio Rodrigues na flagship store do designer Jader Almeida. A escolha da dupla para a campanha reflete o desejo da grife de trazer novas possibilidades aos clientes. Um olhar híbrido, conectado e atual que permeia os universos da moda, cultura e estilos de vida saudáveis. Carol vestiu looks genderless da Zak e reforçou essa tendência, que vem ganhando força nas últimas estações.

A coleção de inverno 2022 é inspirada no movimento e convivência. A marca buscou em novos formatos de comportamento a inspiração para criação de suas roupas. Tomando o conforto como atributo de maior valor no dress code do homem contemporâneo, a grife reeditou suas modelagens e shapes, para trazer uma coleção cheia de estilo.

Destaques para as jaquetas de couro, camisa polo de algodão pima, tênis Vert, marca que hoje é referência por seu conceito sustentável, os jeans da marca Diesel, além, claro, dos carros- chefe da marca Zak, como camisas 100% linho e puro algodão.