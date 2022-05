Sesc e Instituto Galo se unem para gerar qualidade de vida

Representantes das instituições formalizaram a parceria na sede do Atlético (foto: Sesc/Divulgação )



O futebol é considerado um dos melhores ambientes para a promoção do engajamento social. Muitos enxergam o futebol como oportunidade de ascensão social. Mas estar presente no dia a dia dos cidadãos, realizar verdadeiras transformações em suas vidas, ser fator de inclusão social é um processo que exige aplicação de técnicas específicas, profissionais, para sua real consolidação. Por isso, o Clube Atlético Mineiro, por intermédio do Instituto Galo, firmou parceria com Sesc em Minas com objetivo de desenvolver ações e projetos voltados à assistência social, ao esporte, à cultura, ao lazer, à educação, à saúde e ao meio ambiente. A meta é proporcionar qualidade de vida e bem-estar à população em geral. Tal engajamento gera reconhecimento da marca, "sentimento platônico" que pode resultar também em conversão de consumo da marca, ainda que não seja esse o principal objetivo.

A formalização do contrato foi realizada na sede social e administrativa do Atlético, no Bairro de Lourdes. O trabalho das instituições prevê ações mensais em espaços públicos e doações de alimentos, cestas básicas e produtos de higiene, em parceria com o Programa Mesa Brasil Sesc. Na assinatura do documento, estiveram presentes o diretor regional do Sesc em Minas, Luciano Fagundes; o diretor de programas sociais, serviços e operações, Grijalva Duarte Júnior; seu gerente regional, Kélvio Santos; e o consultor Bruno Silva. O Atlético esteve representado pelo presidente do clube, Sérgio Coelho; o presidente do Instituto Galo, Maria Alice Melo Coelho; e o CEO do Instituto Galo, Thiago Camargo.





UNIÃO DE FORÇAS "É um prazer para o Sesc realizar esta parceria com o Atlético-MG e o Instituto Galo. Um dos focos de atuação do Sesc no Brasil é o Social e esta união de forças, em que poderemos levar cestas básicas e artigos de higiene às pessoas mais necessitadas, nos engrandece. O Clube Atlético Mineiro é muito forte, com uma torcida muito engajada e nós temos a certeza de que esta parceria já começou com êxito e será frutífera para os próximos anos", prevê o diretor regional do Sesc em Minas, Luciano Fagundes.





CONTRA A FORME O presidente do Atlético, Sérgio Coelho, acredita que a parceria irá ajudar muitas pessoas. "O Atlético, o Instituto Galo e o Sesc em Minas são marcas fortes e importantes no cenário nacional. Tenho certeza de que esta parceria irá matar a fome de muitas pessoas e isso nos deixa muito felizes e cheios de orgulho", enfatiza. A presidente do Instituto Galo, Maria Alice Melo Coelho, acrescenta: "Com certeza, o Instituto Galo e o Sesc irão fazer muitas ações em benefício dos mais necessitados".





AÇÕES REALIZADAS O programa já realizou algumas doações em conjunto com o Instituto Galo. No mês de abril, a Associação dos Protetores dos Pobres e Carentes (Assopoc) recebeu 400 cestas básicas destinadas aos idosos que fazem parte do projeto e famílias em necessidade da região. Em março, a massa atleticana se mostrou solidária mais uma vez. No jogo da equipe feminina contra o Corinthians, foram doadas 70 caixas de alimentos não perecíveis e absorventes na porta do Independência. As doações, arrecadadas através da parceria do Sesc em Minas e Instituto Galo, foram destinadas às instituições atendidas pelo Mesa Brasil Sesc.

Já em fevereiro, a Associação Comunitária da Casa de Betim (ACDCB) e a Associação 1º de Maio, da Vila Vista Alegre, receberam, por meio do Mesa Brasil Sesc, as doações arrecadadas na ação realizada na Arena Independência antes do jogo Galo x Tombense. No total, foram arrecadados 114 quilos de alimentos, 91 litros de água mineral, 45 sacolas de roupa, 197 itens de higiene e limpeza.





COMO FUNCIONA O Mesa Brasil Sesc é um programa de segurança alimentar e nutricional, composto por ações educativas e de distribuição de alimentos excedentes ou fora dos padrões de comercialização, mas que ainda podem ser consumidos. Ou seja, ele busca o que sobra em empresas parceiras, depois entrega onde falta. De um lado, contribui para a diminuição do desperdício e, de outro, reduz a condição de insegurança alimentar de crianças, jovens, adultos e idosos. Em 2021, o programa arrecadou 7.960 toneladas de alimentos, que foram doados a 1.826 entidades sociais, beneficiando mais de 5 milhões de pessoas.