Coleção interligadas

Riccy Souza Aranha com as convidados especiais que posaram de modelo para o lançamento das coleções do Dia das Mães e Gerações (foto: Mixed/divulgação)







Que o Dia das Mães é uma importante e forte data para o comércio todos sabem. Não são poucas as promoções criadas pelas diversas lojas para atraírem ainda mais clientes e aumentar as vendas, mas chama a atenção quando uma marca escolhe o dia para fazer uma homenagem.

A grife paulista Mixed, fundada por Riccy Souza Aranha em 1990, diretora criativa e responsável pelo estilo da marca, inovou no ano passado lançando uma coleção cápsula exclusiva para o Dia das Mães, e junto com ela uma coleção, a que deu o nome de Gerações, na qual fez uma homenagem a uma cliente que era e é uma grande mulher. Isso tem tudo a ver; afinal, a mãe representa o início de uma família que, com certeza, terá muitas gerações. E isso tem muito a ver com a Mixed, que é uma empresa familiar e tem linhas que atendem a todas as idades, inclusive crianças.

Clientes especiais da Mixed foram homenageadas neste Dia das Mães (foto: Mixed/divulgação)

Este ano, repetiram a ação. Inspirada no sentimento de ternura da maternidade, lançaram a coleção para o Dia das Mães. Para a marca, falar de mãe é “falar de amor, de beleza e ternura”, diz Riccy, que confessou sua dificuldade por passar o primeiro Dia das Mães sem ter mais sua mãe. Mas ela se refere a esse fato lembrando-se de um ensinamento de sua mãe: “Devemos sempre pisar em espinhos, falando de rosas”, e por isso continua tocando o projeto, que fez tanto sucesso em 2021. Para ela, pensar em mãe é “pensar em flores, em cores e estampas que representam toda a delicadeza maternal”.

A marca criou peças para todas as gerações (foto: Mixed/divulgação)

Com falamos, a data é muito especial e repleta de significados. O primeiro lançamento da série Gerações, em 2021, prestou homenagem à matriarca da família Trussardi, dona Maricy, em um emocionante relato sobre a maternidade e a paixão pelo tom rosa, cor ícone da Mixed. Este ano, a série Gerações celebra os laços afetivos e maternos de mulheres que fazem parte da história da label há longa data, em conjunto com sua conexão com a moda. Foram entrevistadas Gisela Rudge, Maria Rudge Piva Albuquerque e sua filha, Maria do Rosário Albuquerque; Anna Schwartzman, Flavia Lafer e sua filha, Stella Lafer; Patricia Machado Bordon e sua filha, Isabela Bordon; Maria Zilda Araujo, Maria Fernanda Pinheiro e suas filhas, Maria Alice, Maria Julia e Maria Antonia Pinheiro.

Como as flores representam o amor, a estampa predominante é a floral, com interferências. As peças, em tons suaves, trazem detalhes de renda. Entre os modelos, destaque para os tricôs bordados de coração e as t-shirts com mensagens. A paleta de cores fala sobre um mix de sentimentos. O amor da mãe foi traduzido no tom de vermelho. A paz de mãe é simbolizada pelo branco. A mistura desses tons, que simbolizam o amor e a paz materna, cria o tom de rosa, cor querida pela Mixed. Destaque para as estampas de poá com rosas, feitas em seda, que trazem um visual moderno e clássico ao mesmo tempo.





MISSÃO Riccy acredita que todos nós temos uma missão na vida. Sempre confiou em fazer as coisas com amor, pensando em um bem maior e criou a empresa a partir desses valores. Estão comprometidos com a fé e amor ao próximo, princípios presentes em tudo que fazem, nas decisões que tomam no dia a dia. Não têm a pretensão de ser perfeitos com a sustentabilidade, mas estão verdadeiramente empenhados em aprender e melhorar.