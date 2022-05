Skazi e Tuffi Duek (foto: Marcelo Soubhia e Zé Takahashi/ Agência Fotosite)

Casamento da Skazi e Tuffi Duek está provando que as duas grifes se completam. Ambas usam como tema peças que foram sucesso em outras coleções das marcas, criando modelos que serão sucesso na próxima temporada. A inspiração é a modelagem sofisticada com muito brilho, bordado, franjas e plumas – mas as peças de alfaiataria estão fazendo sucesso.