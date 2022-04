Beleza e requinte

Sabonete em forma de ovo da Perfetto Saboaria (foto: Divulgação)







A Páscoa é uma importante data do calendário religioso cristão que, depois da vinda de Jesus Cristo, passou a celebrar a memória de sua crucificação e ressurreição. O que pouca gente sabe é que a primeira Páscoa ocorreu quando o povo judeu foi libertado da escravidão na qual vivia no Egito, guiados por Moisés, data comemorada até hoje pelos judeus.

A palavra hebraica ‘pesach’ (páscoa) significa passagem, faz menção à passagem do anjo da morte no Egito — a décima praga enviada por Deus, conforme a narrativa bíblica. Deus disse que se o faraó não libertasse seu povo, enviaria o anjo da morte para levar todos os primogênitos. Para proteção do povo hebreu, Deus disse para todos passarem sangue de um cordeiro puro nos umbrais das portas de suas casas, assim o anjo saberia que morava uma família temente a Deus, e não entraria na casa.

La Travessa usa coelhos de fibra de coco para enfeitar (foto: La travessa/divulgação)





Quando Jesus veio ao mundo como homem, sem nenhum pecado, representou o cordeiro de Deus.

Com sua morte e ressurreição, Ele foi o sacrifício final para perdoar os nossos pecados e nos reconectar com Deus, relacionamento que havia sido rompido quando Adão e Eva pecaram. Por isso Jesus é o Salvador de todos que creem nEle. Desde então, a data de sua ressurreição passou a ser celebrada na Páscoa. Foi por meio da ressurreição que a humanidade teve a redenção de seus pecados. Jesus Cristo, portanto, voluntariamente, se sacrificou para redimir a humanidade e dar-lhe uma nova chance de salvação. Uma vez realizado o sacrífico, o poder de Deus se manifestou.

Louça em formato e estampa de coelho e jogo americano temático da Ma Perle (foto: Divulgação)





TRADIÇÃO X SIMBOLOGIA O coelho da Páscoa, que traz os ovos de chocolate, é um dos grandes símbolos da Páscoa moderna, e sua origem é explicada por diversas teorias. Como falamos, a Páscoa relembra prisão, libertação, crucificação e morte de Jesus Cristo e celebra sua ressurreição.

Uma das primeiras menções da associação do coelho levando ovos com a Páscoa remete um texto germânico de 1572, e, no século 17, tem outra menção em outro texto germânico, que, segundo os especialistas, foi a que se consolidou. Está ligada aos cultos pagãos da deusa da fertilidade das mitologias nórdica e germânica Eostre, Ostera ou Ostara (no alemão, inclusive, coelho da Páscoa é ‘osterhase’, o que reforça essa aproximação com Ostara). A história diz que essa deusa transforma um pássaro em coelho para divertir algumas crianças. O pássaro (transformado em coelho) não estava feliz com a transformação e desejou voltar à sua forma original. Depois que isso aconteceu, como forma de agradecimento, o pássaro deixou alguns ovos coloridos para a deusa, que, então, os deu de presente para as crianças. Essa teoria fez com que Ostara fosse popularizada como a origem da associação dos ovos coloridos com o coelho e a Páscoa.

Ma Perle desenvolveu peças e louças de coelho e flores para encantar (foto: Divulgação)

Outra teoria aponta que o coelho da Páscoa pode ter surgido do Cristianismo, em uma possível associação com a lebre. Com o passar do tempo, a figura da lebre foi sendo substituída pela do coelho, um animal mais dócil e que se encaixava nas tentativas de tornar a Páscoa uma comemoração mais doméstica. A lebre (ou o coelho) aparecia na mentalidade cristã da Idade Média, em uma relação da lebre com a virgindade pois eram entendidas como um símbolo de castidade, pela crença existente de que conseguiam se reproduzir sem perder a virgindade.

Por fim, uma outra teoria sugere que a associação do coelho com a Páscoa foi obra dos protestantes, que afirmavam, para as crianças, que os ovos acumulados (resultado da quaresma) eram trazidos pelos coelhos, sob a ótica de que esses eram símbolos de fertilidade.

É impossível dizer qual delas é a correta.





SÍMBOLOS DA PÁSCOA Muitos símbolos estão associados a essa celebração, sendo que os principais são: coelho, ovos de chocolate, círio pascal (as velas que serão acesas para comemorar o retorno de Jesus Cristo, ou seja, a vida nova), colomba Pascal (pão muito doce de origem italiana, em formato de pomba, símbolo cristão do Espírito Santo, que representa a paz), cordeiro (representa o sacrifício de Jesus Cristo para salvar os homens de seus pecados), pão e vinho, os dois elementos que representam o corpo e o sangue de Cristo na última ceia.





DECORAÇÃO Além de esconder os ovos para as crianças encontrarem, outra comemoração é o almoço de Páscoa, que reúne toda a família. Para a data, as pessoas capricham na decoração da mesa, que pode ser tradicional ou lúdica, abusando da imagem do coelhinho e dos ovos.

Como diz o ditado, primeiro comemos com os olhos, a beleza da mesa e dos pratos acaba por abrir o apetite. A cada ano novas louças e porcelanas temáticas são lançadas, e as empresas de roupa para mesa, deixam a criatividade voar solta na criação de estampas exclusivas para os jogos americanos, guarnapos e porta-guardanapos.

O melhor de tudo é que ainda dá tempo de se preparar para deixar a casa toda enfeitada para o dia 17 próximo.





NOVIDADE Mas a celebração da Páscoa já foi para além da mesa, e saboarias artesanais já fazem sabonetes com imagem dos coelhinhos, que são verdadeiras obras de arte, ou a pomba, em referência direta ao Espírito Santo.