Futebol do interior ganha visibilidade com transmissão no Superesportes

Além dos jogos da primeira fase, o Superesportes vai mostrar também jogos do Troféu Inconfidência (foto: FMF/Divulgação)



Os clubes do interior ganharam mais visibilidade no Campeonato Mineiro este ano, graças à parceria entre o Grupo Diários Associados, a Federação Mineira de Futebol (FMF), a NSports e a Armando Oliveira Comunicação. Com a força e tradição do Superesportes na cobertura esportiva, e a experiência dos parceiros envolvidos, as transmissões das partidas do campeonato regional, com exclusivamente para jogos dos clubes do interior, estão sendo sucesso.

O acordo estabelece a transmissão de 16 jogos na primeira fase do estadual, mais cinco confrontos no Troféu Inconfidência (5º ao 8º colocados). Esse torneio, disputado em seguida ao campeonato, aponta o campeão do interior. O vencedor, como prêmio, pode adquirir o direito a uma vaga na Copa do Brasil de 2023, tornando a disputa ainda mais atraente para o público. A parceria foi iniciada em 16 de fevereiro, com três jogos da sétima rodada: Pouso Alegre x URT, às 19h30, no Manduzão, em Pouso Alegre; Villa Nova x Caldense, às 20h30, no Castor Cifuentes, em Nova Lima; e Democrata x Tombense, às 20h, no Mamudão, em Governador Valadares.





QUALIDADE A parceria com o Superesportes foi comemorada pelo presidente da FMF, Adriano Aro. Ele destacou a importância do Superesportes como portal de notícias, que potencializa a plataforma Futebol Mineiro.TV. O dirigente observa que desde o início das transmissões dos jogos pela plataforma, a aceitação tem sido ótima, com o serviço se consolidando com mais de 180 jogos exibidos desde 2020 e cerca de 500 mil visualizações só no Mineiro 2022. "A parceria com o Superesportes, que é um grande portal de notícias, proporcionará ao torcedor um produto com mais qualidade, além de agregar valor às transmissões do futebol mineiro. O torcedor já se habituou a assistir (na plataforma) às transmissões das competições estaduais", enfatiza





COMPROMISSO A força do Superesportes como principal portal esportivo do estado, ancorada pela experiência do Grupo Diários Associados, com seu mix de mídias, proporciona à parceria uma condição única no segmento. O diretor-executivo dos Diários Associados, Geraldo Teixeira da Costa Neto, destaca o compromisso dos DA em oferecer ao público mineiro sempre as melhores opções em comunicação. "Como principal portal esportivo de Minas, é fundamental para o Superesportes estar nesse projeto, que abraça também os clubes do interior."

Já o jornalista Armando Oliveira, gestor do projeto Futebol Mineiro.TV e CEO da Armando Oliveira Comunicação, entende que "a união com o Superesportes vai facilitar ainda mais o acesso do fã do futebol e do torcedor dos times do interior aos jogos do Módulo II do Campeonato Mineiro".

O acesso aos jogos é gratuito e muito fácil. Basta o torcedor acessar os links de transmissão no Superesportes, compartilhados na página principal do site, no Portal Uai e nas redes sociais (Facebook, Twitter e Instagram). Outra opção é se cadastrar no Futebol Mineiro.TV.