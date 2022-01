Para curtir o sol

Coleção Resort Priscila Pitta (foto: Luana Alves/DIVULGAÇÃO)

Não podemos dizer que as pessoas ficaram dois anos sem tirar férias, primeiro porque o lock down da pandemia só começou em março de 2021, segundo porque vários corajosos – ou loucos – não se importaram com o Coronavírus e viajaram no verão passado sem se preocupar com o amanhã. Por isso mesmo os casos cresceram etc, etc, etc, aquela história que todos estamos cansados de saber porque vivemos juntos os momentos.

Mas este ano, tudo será diferente. Praticamente todo mundo já está vacinado, o vírus está controlado e essa nova cepa que anda por aí é mais branda. Por isso, quem pode já está com as férias programadas, seja em praias por aqui ou no exterior, ou em hotéis fazenda, afinal, uma boa piscina em meio à natureza é uma excelente escolha para o merecido descanso.

E fica a pergunta: quais são as tendências para a moda resort 2022? Quais os maiôs, biquínis e saídas estão usando? É exatamente isso que vamos mostrar aqui, todas as cores, estampas, modelagens e amarrações diferentes e 0complementar com dicas os cuidados com as peças de praia e como lavá-las corretamente.

Bolsa de praia Mi florcita (foto: Divulgação)

Este ano não tem muita regra. No que diz respeito à cartela de cores, está valendo desde os tons pastel, aqueles conhecidos como candy collors – rosa, amarelo, laranja e azul-celeste –, até cores mais vibrantes, como o lima, pink e fuchsia, laranja e rosa chiclete. Mas as cores que trazem aconchego e suavidade como o coral, lavanda e do amarelo, e os clássicos verde militar e marinho continuam presentes.





ESTAMPAS O tie dye continua em alta neste verão. As estampas florais nunca saem de moda e para 2022 aparecem com muita folhagem ou apenas com singelas flores coloridas. Os prints em texturas de rochas, solos e água também já se tornaram clássicas.

Alekta (foto: Divulgação)





MODELAGENS As principais novidades são os modelos de um ombro só, as pants em cintura alta continuam e são um achado para ajudar na silhueta feminina, e o modelo asa delta voltou com força. As calcinhas amarradas de la, a borboleta, o fio dental, a hot pants e o push up também estão valendo. Pelo visto, quanto mais diferente, confortável, estiloso e criativo, melhor. Mas o que faz a diferença são as amarrações dos biquinis. Os soutiens em alta são o modelo cortininha, cropped, faixa, triângulo, halter, tomara que caia e o meia taça, por causa do bojo.





PRIMEIRA COLEÇÃO A Alekta, em parceria com a marca LYCRA, traz uma novidade para o verão. Pela primeira vez, a marca de roupa fitness de alto padrão e performance, lança uma coleção de beachwear com peças que podem ser usadas além do traje de banho, se adequando ao guarda-roupa do dia a dia. Ao todo são oito modelos diferentes de biquínis e dois maiôs, em modelagens estruturadas, com encaixe perfeito e que remetem a elegância e a versatilidade.

O toque fashion vem apresentado nas linhas arquitetônicas e traços não marcados das estampas, aplicadas a uma cartela de cores de tons terrosos. Tudo isso associado às amarrações elaboradas, tendência forte para a moda praia em 2022. Outro benefício é a proteção solar contra os raios solares UVA/UVB e FPS 50+.

Camisa em cambraia de linho eaplicação de renda de Priscila Pitta (foto: Divulgação)





ACESSÓRIOS Cada ano que passa a moda praia, ou moda resort fica mais sofisticada e elegante. As saídas se transformaram em verdadeiros vestidos, e ajudam bastante a mulher a sair da praia e esticar para um restaurante ou bar. Rendas, laises, viscose, gaze de algodão, cambraia de linho, tricoline, crepe, curtos ou longos, abertos, ou em modelo caftã. Um bom exemplo é a coleção recém-lançada de Priscila Pitta com mais de trinta modelos variados. Detalhe para as rendas em degradê.

As bolsas de praia também são fundamentais para levar tudo que é necessário como protetor solar, celular, dinheiro, documento etc. Alessandra Salvador, leia-se Mi Florcita, criou uma coleção de bolsas práticas e transadas ideais para este fim. A Pim Estilo, marca de moda sustentável, tem cangas estilosas. Além da bolsa não podemo esquecer dos itens de proteção como chapéus, viseiras e bonés.

Peças em ouro no maiô de Anne Garcia (foto: Divulgação)

Luxo para quem pode

A estilista e empresária ítalo-brasileira, Anne Garcia, fez um investimento milionário e lançou uma coleção de biquínis desenvolvidas para atender aqueles que prezam pela qualidade, elegância e, acima de tudo, o luxo. Com modelos exclusivos, feitos sob medida e artesanalmente, os biquínis contarão com itens em ouro e diamante, o que dará um toque ainda mais especial. Algumas de suas peças chegam a custar R? 1 milhão.

Considerado como seda para biquínis, a estilista optou por utilizar o tecido de fluity nas peças, por ser um material resistente, que não perde a elasticidade com facilidade, além de ser extremamente macio e não marcar o corpo. "Eu vejo esses biquínis como verdadeiras joias, pois carregam toda a minha história como estilista. Através deles, as pessoas poderão conhecer meu trabalho e apreciar o melhor do mundo da moda. Estou muito feliz por essa nova etapa e conquista de minha carreira", afirma Anne Garcia.

Por ser uma peça sob medida, as clientes poderão escolher desde as cores até o modelo. A estilista será a responsável por desenhar e desenvolver cada item em ouro ou diamante para os biquínis e um artesão fará todo o processo de fabricação. O preço dependerá da quantidade de joias que as clientes adicionarem à peça.

Alekta (foto: Divulgação)

Emaranhado de história

A marca mineira Cila criou a coleção verão 2022 inspirada na poesia e na história de Florianópolis, influencia da ilha sobre a designer e diretora-criativa da marca, Tetê Vasconcelos, que se mudou para lá ano passado, iniciando uma nova jornada de vida, para viver novas experiências além das montanhas mineiras.

A concepção das estampas, parte da coleção que melhor traduz seu conceito, partiu de uma criação coletiva. O designer gráfico Rafael Maia, com quem a Cila tem parceria criativa há 12 anos, trouxe as artistas Rachel Sobral e Júlia Costa para o desenvolvimento dos prints.

O pontapé inicial de encontros para uma criação coletiva, tomou corpo a partir da abordagem subjetiva das artistas sobre a Ilha de Santa Catarina num mix de técnicas que passam pela ilustração digital, carvão e aquarela. Rafael deu a letra, costurou caminhos e o resto foi com elas: conceito, pesquisa, execução e apresentação. Ao lado de toda essa potência criativa, vinha junto a experiência que Tetê trazia de viver em si a exuberância da natureza da ilha, a sua magia e a tradução das suas histórias, perpetuadas em sambaquis (sítios arqueológicos deixados pelos ancestrais), desenhos rupestres, pedras e lendas. E assim as estampas do verão 22 foram ganhando vida e forma, com poesia, beleza e frescor.





ESTAMPAS Uma das estampas de Júlia Costa surgiu a partir da abundância e beleza das pedras, em suas mais variadas formas e tamanhos, sobre uma lenda de que tinha uma festa na praia do Itaguaçu, organizada pelas bruxas da Ilha da Magia. Todos seriam convidados, mas não convidam o diabo por seu fedor de enxofre e atitudes anti-sociais. Ele aparece na festa e transforma as bruxas em pedras grandes que até hoje flutuam no mar. As cores dessa estampa traz o azul, cinza e um fundo rosado. Chic, elegante e cool!

Estampa Natureza da Ilha foi desenvolvida por Tetê Vasconcelos com a Tecelagem Santa Constância, a partir de folhas, flores, frutos e sementes, como se fosse um trabalho artesanal sobre o tecido. As cores se harmonizam e criam uma paleta alegre, astral e com o calor do verão. Como pano de fundo, uma textura que lembra palha, incorporando ainda mais o mood praia. Ainda tem as estampas Topografia Sambaquis, Carvão Pedras, Escrita Emaranhada, Conchas Artísticas Roxa e a verde.