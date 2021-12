Diversidade, empoderamento, alerta climático dominaram as campanhas

A campanha ocupa lugar na exposição digital do Museu da Diversidade Sexual do Google Arts and Culture (foto: Divulgação )



No balanço do ano de 2021, enquanto vivemos a contagem regressiva para a chegada do próximo ano, o mercado tradicionalmente elege os melhores da indústria de comunicação nacional em cada um de segmento. Entre as campanhas, o comercial "Os Melhores beijos icônicos", da campanha criada para o site de compras Mercado Livre, foi eleita a melhor do ano. O ranking foi divulgado depois da apuração dos votos de 85 executivos, entre presidentes, vice-presidentes ou diretores de criação das principais agências de publicidade do país. Cada um deles indicou uma lista com dez campanhas. Os mais votados compuseram o ranking nacional. A Coluna Arte Final destaca em seguida o Top 5 do ranking anual.

A impactante campanha, com fotografia lidíssima, criada pela agência paulista Gut em junho, para comemorar o mês do Orgulho LGBT, mostra vários casais formados por pessoas LGBTQIA+ em situações mais diversas se beijando. O comercial viralizou e se tornou símbolo do movimento. A campanha foi criada com propósito de universalizar beijos entre todos os tipos de casais, e ganhou espaço na exposição digital na página do Museu da Diversidade Sexual dentro da plataforma Google Arts and Culture, lançada na segunda quinzena de setembro, composta.

A ação de marketing "O Melhores beijos icônicos" é composta por 10 fotos que retratam beijos inspiradores, clicadas pelo fotógrafo Rodrigo Maltchique. O resultado foi tão artístico que o trabalho se tornou expressão de resistência LGBTQIA . Veja o filme em https://www.youtube.com/watch?v=KI363DB9J7o&ab_channel=MercadoLivreBrasil





PROFETIZAÇÃO A segunda melhor campanha é "Novas Fadas - Vai no Novo", criada para a Nike. Assinada pela agência Wieden Kennedy São Paulo, a campanha mostra Rayssa Leal, a mais jovem medalhista olímpica do Brasil, incentivando outras meninas a praticarem o esporte. O detalhe é que o filme foi lançado dias antes da atleta conquistar sua medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Tóquio. O sucesso levou a Nike a criar um segundo filme. Nele, a protagonista foi colocada no lugar da tradicional bailarina das caixinhas de músicas. Esculpida em madeira e com canção original de conto de fadas, a skatista baila em tamanho miniatura. Veja em https://www.youtube.com/watch?v=Bspl9p2nuBw&ab_channel=NikedoBrasil





ALERTA "Salla 2032", da House of Lapland, criada pela agência Africa, ficou em terceiro lugar no ranking. A campanha foi a brasileira mais premiada do Cannes Lions 2021, vencedora do Grand Prix de Entertainment For Sports, desenvolvida para alertar o mundo sobre os perigos do aquecimento global. A campanha mostra a candidatura de uma pequena cidade da Lapônia, no Finlândia, para sediar os Jogos Olímpicos de Verão em 2032. O projeto "Salla 2032" foi um apelo sobre a gravidade e a urgência da crise climática atual e as consequências do aquecimento global. A campanha ainda ficou com o primeiro lugar no ranking de Melhores Marcas na categoria de Viagem e Turismo. Confirma o vídeo em https://www.youtube.com/watch?v=h-S6x0AfLjY&t=143s&ab_channel=SaveSalla





EMPODERAMENTO Criada pela agência Wunderman Thompson, a campanha teve como objetivo mostrar o novo posicionamento de marca da Avon. "Olha de novo" fez um chamamento à sociedade para olhar a companhia sob uma perspectiva mais inovadora, digital e ativista. A campanha teve como protagonista a campeã do BBB 21, Juliette Freire, que se tornou a nova embaixadora e garota-propaganda da marca. Confira em https://www.youtube.com/watch?v=f1wg_mcPIvk&t=1s&ab_channel=AvonBR





REflEXÃO E fechando o Top 5 das melhores do ano, a campanha "Joga Junto", da Nescau, criada pela agência Ogilvy, mostra as mudanças que acontecem com as pessoas durante 20 anos, comparando simultaneamente com um plástico abandonado na natureza. O filme propõe uma reflexão acerca da passagem de tempo para uma criança e um canudo jogado no mar. A ação reforça o compromisso da marca de substituir 100% de seus canudos plásticos pelos de papel ainda em 2021. A mensagem da campanha diz: "Se o canudo não muda, a gente muda o canudo". E, no final, a empresa convida o consumidor a participar do movimento #JogaJunto. Veja um dos filmes em https://www.youtube.com/watch?v=BDXKBVyQ8dw&ab_channel=NESCAU

E você, concorda com as escolhas dos especialistas? Além do ranking apresentado, várias outras listas foram criadas, para destacar as melhores campanhas em outros segmentos de mídia, principalmente nas redes sociais. Ah! E ainda tem as melhores do Natal, aquelas que nos encantam e mexem com nossos sentimentos mais primitivos. Portanto, fiquem ligados e também façam suas seleções sobre o que rolou de melhor na publicidade brasileira em 2021.