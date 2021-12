Campanhas de fim de ano encantam com muita fofura e brilho

Semana que antecede o Natal é de correria atrás dos presentes, mas com tempo para nos emocionarmos com os comerciais de fim de ano (foto: Pixabay/Divulgação)



Não tem jeito. Fim de ano chegando, o Natal batendo à porta e enquanto pensamos nos presentes, nas ceias e confraternizações damos uma espiadinha nas telinhas. Apesar da variedade de mídias, a TV ainda lidera a preferência e prende mais a atenção quando o assunto é comercial de Natal. Puxamos na memória propagandas antigas, aquelas que nos marcaram, para estabelecermos parâmetros e fazermos o julgamento de qual é campanha de fim de ano que mais nos emociona. A concorrência é grande e os temas variados. E com a proximidade de 2022 surgem os comerciais que propõem reflexões e que transmitem desejos e bons sentimentos para o próximo ano, enquanto o bom velhinho renova as esperanças de dias melhores.

Entre os comerciais que dispararam na preferência do público, dois bancos disputam o topo. Um deles é a fofíssima campanha do Itaú Unibanco. O comercial juntou duas estrelas de perfis diferentes, mas ambas extremamente queridas do público. De um lado a gigante atriz Fernanda Montenegro, nova imortal da Academia Brasileira de Letras e que já estrelou várias campanhas do banco. Do outro, a pequena Alice, sucesso recente da internet por falar palavras difíceis para qualquer adulto.





ESPERANÇA RENOVADA O comercial une duas gerações pelo mesmo desejo de que em 2022 haja mais esperança, respeito, humanidade e amor entre as pessoas. "Os dois últimos anos foram bastante desafiadores, exigindo resiliência, empatia e adaptação. Com o filme da dupla Fernanda e Alice, quisemos levar às pessoas um momento leve e divertido, convidando-as também a refletir sobre o que desejam para 2022", comenta Eduardo Tracanella, diretor de Marketing do Itaú Unibanco.

campanha-de-fim-de-ano-do-itau/





DIVERSIDADE E INCLUSÃO Outro comercial que briga topo da preferência é a campanha "Volte a Brilhar" do Bradesco. Utilizando os mesmos personagens de 2018 e 2019, o comercial materializa nos vagalumes a esperança de um futuro melhor nos aguardando em 2021. O vagalume Lúcio e a menina Luíza permanecem. Desta vez, no entanto, Luiza e sua família serão interpretadas por pessoas reais, e não mais por animação, como nos três anos anteriores. A campanha foi criada pela Publicis Brasil e a Iconoclast foi responsável pela produção.

Para a versão live action, o banco fez um casting com atores que incluiu a participação de moradores de Ouro Preto e Lavras Novas, em Minas Gerais. A locação também aconteceu nessas duas cidades para valorizar as paisagens brasileiras. O reencontro de Luíza com Lúcio (que permaneceu como desenho) foi realizado por meio da tecnologia de computer-generated imagery (CGI), e o comercial agora é narrado pela menina para reforçar os princípios da marca.

A campanha que é embalada pela música "Halo", da Beyoncé, e tem como intuito principal abordar as conexões e reconexões humanas. Desde 2018, quando a série dos vagalumes foi lançada, o banco utilizou canções populares como trilha sonora, caso de Beautiful, de Christina Aguilera; Hero, de Mariah Carey, e Heal the World, de Michael Jackson. A animação de 2020 foi a campanha mais vista do ano. E o atual vídeo já soma mais de 200 mil visualizações e 13.039 comentários no YouTube.