Metaverso leva a publicidade para outra realidade

A convergência dos mundos físico e digital trará oportunidades para as marcas quando o assunto é marketing (foto: pixabay)



Você sabe o que "metaverso"? Qual a sua importância? Ou como ele irá mexer com o mercado publicitário? Afinal, nos últimos meses, o termo "metaverso" tem aparecido com frequência nas mídias, principalmente depois que Mark Zuckerberg anunciou que o Facebook mudaria de marca e posicionamento para se enquadrar ao conceito. Zuckerberg disse ainda que pretende investir US$ 150 milhões para o desenvolvimento de um ambiente virtual que replique e amplie a realidade. Porém, ele não é pioneiro no assunto. Já existem experiências que usam tecnologia de ponta para atingir tal objetivo, principalmente no universo dos jogos, o que já é motivo mais que relevante para reter maior atenção dos profissionais do mercado da publicidade.





COMPORTAMENTO E para entender o impacto do metaverso no mundo real, a Kantar IBOPE Media, divisão da multinacional Kantar, especializada em pesquisa de mídia, resolveu analisar o comportamento do público que já é usuário desse tipo de experiência inicial. Hoje, 6% dos internautas no Brasil passam tempo em ambientes virtualizados, a exemplo de Second Life e World of Warcraft (WoW). O estudo também aponta esses perfis como "early adopters", pessoas que estão na vanguarda, consumindo produtos e serviços de tecnologia assim que são oferecidos ao mercado. Prova disso é que 90% dos usuários de ambientes virtuais gostam de descobrir novos aplicativos. Vale destacar ainda que 91% afirmam que tentam acompanhar as informações e tecnologias atuais do mercado. Tanto é que têm smartwatches (42%), dispositivos de realidade virtual (29%) e aparelhos inteligentes ativados por voz (24%).





USO DAS REDES Outra diferença entre o público de ambientes de engajamento virtual e a sociedade como um todo é a maneira como usam as redes sociais. Enquanto 74% das pessoas costumam checar as mídias diariamente, o número é maior entre os usuários de protótipos de metaverso: 86%. Esse grupo costuma usar as plataformas digitais principalmente para se comunicar e interagir com pessoas (71%) e jogar em sites de redes sociais (50%).





DIFERENÇAS A preferência entre as mídias também é diferente. Entre os usuários de universos virtualizados, a rede mais usada é o Instagram (77%), com Facebook (74%) em segundo lugar. Na população geral, ocorre o inverso: Facebook (77%) e depois Instagram (72%). É válido destacar que os altamente conectados também dão destaque para conteúdos publicados no TikTok (61%) e no Kwai (40%).





PUBLICIDADE A convergência dos mundos físico e digital trará oportunidades para as marcas quando o assunto é marketing. Isso porque 78% dos usuários de ambientes virtuais preferem ver anúncios relacionados ao conteúdo dos sites que visitam. Algumas empresas já notaram esse comportamento e fizeram experiências virtuais para lançar seus produtos. Um exemplo é a Brahma, que criou um bar dentro do servidor Cidade Alta, do jogo GTA, para estrear a bebida Brahma Duplo Malte Long Neck.

A receita para explorar o metaverso, no entanto, ainda não existe, uma vez que a rede não foi lançada oficialmente. Por isso mesmo, para a Kantar IBOPE Media, o exercício de futurologia não é simples e existem mais perguntas que respostas. Resta às empresas acompanharem a evolução do conceito de perto para descobrir os próximos passos. Saiba mais sobre o tema em https://bit.ly/3nwfZb2.