A CBMM, líder mundial na produção e comercialização de produtos de nióbio (foto: Reprodução)

PESSOAS QUE TRANSFORMAM

A CBMM, líder mundial na produção e comercialização de produtos de nióbio, com sede em Araxá (MG), lançou o 6º episódio da websérie "Pessoas que transformam". O vídeo (assim como toda a série) não tem foco na empresa, mas, sim, em valorizar as histórias e iniciativas de pessoas comuns que trabalham para melhorar a vida das comunidades nas quais estão inseridas. Minas Gerais é o segundo estado com maior número de crianças disponíveis para adoção ou vinculadas a algum pretendente, segundo dados do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Atualmente, são quase 600 meninas e meninos que anseiam por uma família que os acolha, metade deles com 12 anos ou mais de idade. Por isso, o vídeo visa homenagear quem trabalha para melhorar essa realidade. O trabalho gerou mais um vídeo emocionante. Confira em https://youtu.be/EZCDEF9xtAs.





FATURAMENTO

Como era previsto, a Black Friday alcançou faturamento de R$ 5,4 bilhões – crescimento de 5,8% em faturamento na comparação com o resultado do ano passado, de acordo com levantamento realizado pela Neotrust. A edição 2021 da Black Friday encerrou as 48 horas monitoradas com um volume de 7,6 milhões de pedidos, 0,5% abaixo do desempenho registrado na quinta e sexta-feira de 2020. Já o tíquete médio nacional das compras foi de R$ 711,38 (6,4% superior a 2020). De acordo com projeção da ClearSale, empresa referência em antifraude, o valor de fraudes evitadas até as 23h da sexta-feira foi de R$ 66,3 milhões. O monitoramento da Neotrust começou à 0h de quinta-feira (25/11) e prosseguiu ininterruptamente até o final da sexta-feira. Mais dados em www.neotrust.com.br.





CATEGORIAS

A performance de consumo do e-commerce na Black Friday também se confirmou dentro do previsto. Moda e acessórios lideraram o ranking de preferências, seguido de produtos de beleza e perfuraria e telefonia. Eletroportáteis e eletrodomésticos completam o Top 5. Em faturamento, o ranking mostra telefonia em primeiro lugar, à frente de eletrodomésticos, eletrônicos, informática e móveis. Na faixa etária, a divisão ficou assim: 26 e 35 anos, 35%; 36 a 50 anos, 34%; até 25 anos, 17%; e mais de 51 anos, 14%. E o Sudeste manteve a liderança no faturamento com 61%, seguido do Nordeste (16%), Sul (14%), Centro-Oeste (6%) e Norte (2%).





SMARTTV LIDERA

Pesquisa do Target Group Index, com o objetivo de avaliar hábitos, opiniões, consumo de mídia, produtos e serviços, estilo de vida e características demográficas relacionados à web, para ampliar o conhecimento, características e usos, além de entender em detalhes o comportamento dos conectados, aponta que a SmartTV é o aparelho líder nos lares brasileiros. A internet das coisas (internet of things ou IoT, em inglês) é o conjunto de tecnologias que permitem com que objetos se conectem, armazenem dados e executem diversas funções. No Brasil, o gadget inteligente com maior presença nos lares é a SmartTV, encontrada em 69% dos domicílios. Os dados são da ferramenta TG.Net, da Kantar IBOPE Media, divisão da Kantar especializada em pesquisa de mídia. Os brasileiros também afirmam ter em casa Smart Watch (22%) e dispositivos inteligentes ativados por voz, como lâmpadas e alto-falantes (8%), bem como pulseira fitness (4%).





CONECÇÕES

Em todos os casos, os objetos podem ser de uso pessoal ou usados por outro indivíduo no mesmo domicílio. Quando o assunto é conexão com a web via dispositivos de IoT, por sua vez, 44% das pessoas usaram os aparelhos de TV ao menos uma vez no decorrer de 30 dias. Apenas 5% apostaram em relógios inteligentes, enquanto 3% recorreram às assistentes de voz, a exemplo de Alexa (Amazon) e Siri (Apple). A pesquisa foi realizada com cerca de 3 mil internautas brasileiros entre julho e agosto de 2021. Mais informações em https://bit.ly/3FluowU.





EMPREENDEDORAS

Com o objetivo de discutir os desafios e as oportunidades que as mulheres têm quando o assunto é negócios e empreendedorismo feminino no Brasil, o Sebrae Minas, por meio do programa Sebrae Delas, promove mais uma ação gratuita voltada para mulheres empreendedoras da capital mineira e região. O Giro de Mercado será realizado de forma on-line em 7 de dezembro, a partir das 19h. As inscrições já podem ser realizadas no site da loja do Sebrae Minas. Afinal, quando o assunto é empreendedorismo, as mulheres ainda atuam em um universo de atividades mais restrito que os homens. De acordo com o relatório da Global Entrepreneurship Monitor (GEM) de 2020, produzido pelo Sebrae em parceria com o Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade (IBPQ) e considerada a maior pesquisa de empreendedorismo do mundo, mais da metade das empreendedoras iniciais, aquelas com empreendimento de no máximo 3,5 anos –o que representa quase 60% do total, atuam em apenas seis atividades. Já entre os homens, o número de atividades sobe para 14, mais do que o dobro. Esta edição ainda é indicada para todas as participantes que passaram por capacitações do Sebrae Delas neste ano.





CONTRA A FOME

A Unilever lidera movimento contra o desperdício de alimentos no Brasil. A Iniciativa “Unidos pela comida”, criada por Hellmann's, salvou mais de 68 toneladas de alimentos em cinco meses e contribuiu com 122 mil refeições. O Brasil está entre os 10 países que mais desperdiçam comida no mundo. De acordo com a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, cerca de 30% da produção de alimentos no país é desperdiçada. Apenas em 2019, 931 milhões de toneladas de alimentos foram descartados. E o fato de o desperdício ocorrer ao longo de toda a cadeia – produção, transporte, manufatura, food service e consumidor final dá a dimensão do desafio por trás dessa questão.





UNILEVER

A Unilever incluiu o tema do desperdício alimentar em seu plano de sustentabilidade. No documento, a companhia chama a atenção para o fato de 1/3 dos alimentos produzidos no mundo irem para o lixo, o que significa desperdiçar recursos como água e solo, e se compromete a reduzir à metade o desperdício de alimentos em toda a operação, das fábricas aos pontos de venda, até 2025. Mas a companhia quer ir além das suas fronteiras e vem utilizando a escala de suas marcas para reduzir o desperdício e levar alimentos para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Por meio do projeto "Unidos pela comida", a marca oferece o conforto que uma refeição deliciosa pode proporcionar a todos que precisam.





PROCESSO

A iniciativa viabiliza que diversas marcas doem alimentos próximos ao vencimento que seriam descartados para que a Infineat, responsável pela logística do projeto, faça o transporte desses alimentos. Os produtos são levados para a Sefras, organização humanitária engajada no combate à fome, que é responsável por transformar esses alimentos em refeições deliciosas capazes de não só alimentar, mas acolher e reduzir o desperdício, e distribuí-las para pessoas em situação de vulnerabilidade. O projeto teve início no Dia das Mães, em 9 de maio, e teve como objetivo salvar – durante aquele mês –4 toneladas de alimentos do desperdício, contribuir com 12 mil refeições e juntar 10 parceiros. O resultado foi além das expectativas, e foi possível salvar 7,9 toneladas de alimentos, contribuindo, assim, com 13.600 refeições.