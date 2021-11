Shop Outlet abre Black Week com ofertas imbatíveis em seu novo site

O modelo de vendas outlet cresce em ritmo acelerado no Brasil. A mais recente novidade é o e-commerce Shop Outlet, que abriu um novo universo de possibilidades para os consumidores em seu novo site. Trata-se de um outlet on-line, que oferece uma infinidade de promoções. Com foco em eletrodomésticos da linha branca, o grande diferencial da marca é a revenda de produtos reembalados, ou com pequenas avarias, por preços abaixo do mercado. E para reafirmar seu compromisso com o consumidor, o Shop Outlet anuncia a sua Black Week, de 22 a 28 de novembro, com descontos e promoções exclusivas na Black Friday 2021.

Para proporcionar uma experiência inesquecível aos clientes, com descontos que podem chegar a até R$ 1 mil em relação ao preço original, os clientes poderão renovar os eletrodomésticos de suas casas com muita economia. Para isso, o Shop Outlet preparou grande estoque de produtos que se encaixam no padrão reembalados e em produtos novos. São milhares de TVs, ares-condicionados e cervejeiras, fogões, máquinas de lavar e geladeiras, entre outros. E para facilitar ainda mais, além dos grandes descontos, as compras podem ser divididas em até 10 vezes no cartão de crédito.





QUALIDADE O Shop Outlet é um investimento dos Diários Associados com a Engage Eletro, com o objetivo de promover ações sustentáveis, valorizar a economia circular e oferecer ao consumidor uma experiência exclusiva de compra. "A internet é uma ferramenta importante e poderosa na busca por promoções e ofertas de produtos e, nos últimos anos, a busca por itens reembalados ganhou protagonismo no país. O Shop Outlet foi desenvolvido com o objetivo de ser mais uma oportunidade de boas compras on-line, com a garantia de preço baixo, ao trazer produtos reembalados ou de pequenas avarias novamente ao mercado. Prezamos pela qualidade do nosso serviço e em proporcionar ao consumidor uma ótima experiência de compra", assegura Geraldo Teixeira da Costa Neto, diretor-executivo dos Diários Associados.





CAMPANHA Para não deixar ninguém de fora, o Shop Outlet desenvolve uma grande campanha na multiplataforma dos Diários Associados. O mix de mídias será usado para divulgar diversas ações, como anúncios nos jornais Estado de Minas e Aqui, banners no Portal Uai e em seus mais de 25 parceiros; box especial das capas dos portais Estado de Minas, Superesportes e Portal Uai; inserção de merchan nos principais programas da TV Alterosa, na capital e interior, além de spots na programação da Rádio Clube BH e Rádio Tupi do RJ.

"O Shop Outlet é uma grande aposta do grupo e, por isso, estamos nos esforçando para promover a marca e suas ofertas. A Black Friday é uma data superimportante para o comércio e não podíamos deixar de aproveitá-la para promover nossa grande aposta no varejo. As expectativas são as melhores possíveis. Nosso objetivo durante a semana de Black Friday é ter 45% a mais de vendas, comparado a todo o mês de outubro, quando lançamos o site", prevê Alexandre Magno, diretor de Operações dos Diários Associados.