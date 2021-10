Libertadores no Mineirão deixa SBT/Alterosa líder de audiência

A equipe comandada pelo narrador Téo José, agora se concentra na final em Nontevideo (foto: SBT/Reprodução)



Desde que retomou as transmissões esportivas com a aquisição dos direitos das principais competições de futebol, o SBT/Alterosa segue fazendo história. Na semifinal entre Atlético e Palmeiras, no Mineirão, no campo ficou tudo igual no empate em 1 a 1. Mas fora das quatro linhas, a emissora de Silvio Santos aplicou mais uma goleada na concorrência. Desta vez, o SBT/Alterosa impôs uma audiência histórica ao bater a Globo em quase todas as capitais do país, de acordo com levantamento do Kantar Ibope, com registro de média de 20 pontos, contra 16 da concorrente.

No primeiro jogo da semifinal, disputado em São Paulo, o SBT já havia obtivo números expressivos na audiência. E agora, no Mineirão, a liderança foi alcançada quando a concorrente passou a apresentar "The masked singer", reality show em que famosos cantam fantasiados. A transmissão esportiva chegou a render 21 pontos ao SBT, ampliando a vantagem em quase sete pontos sobre a rival.





BELO HORIZONTE O SBT também conseguiu ser líder de audiência em quase todas as capitais com medição do Ibope. Em Belo Horizonte, a TV Alterosa apresentou pico de 27 pontos, registrando sua maior audiência em 2021. A emissora mineira colocou em destaque as marcas de importantes parceiros: Só Marcas Autoshopping, Supermercado Super Nosso e Auto Maia Veículos. No primeiro confronto da semifinal, a Alterosa contou também com as marcas AutoTruck, Banco Mercantil e Supermercado Verdemar

DISPUTA O SBT já registrava bons números ainda no primeiro tempo, conseguindo bater de frente com a novela da Globo. Entre as 21h30 e as 22h18, a emissora marcou 16,2 pontos, contra 26,3 da rede carioca. Ressalva-se, no entanto, que durante a exibição da partida, a média de audiência do SBT foi de 18 pontos, contra 21,7 de "Império" e "The masked singer". O primeiro minuto de liderança foi registrado às 22h34 (18,8 a 18,7). A partir das 22h36, a Copa Libertadores não perdeu mais a liderança para "The masked singer". O pico da transmissão, registrado às 22h58, foi de 21,1 pontos. A maior distância entre as redes ocorreu às 23h21 –- 21 a 13,9 para o SBT.

O empate em 1 a 1 colocou o time paulista na final da competição, programada para 27 de novembro, em jogo único, na cidade de Montevideo, no Uruguai. O adversário será o Flamengo, que eliminou o Barcelona de Guayaquil. Até lá, o SBT irá preparar mais uma supercobertura. Além dos programas esportivos de sustentação, a emissora pretende desenvolver "esquenta" especial, com atrações em todas as suas plataformas, já prevendo mais uma audiência recorde.





MEDIÇÃO A audiência da televisão brasileira é aferida pela Kantar Ibope Media, sucessora do Ibope Inteligência, que analisa os hábitos dos telespectadores de 15 regiões do país. A soma dessas 15 regiões, algumas delas metropolitanas, resulta no cálculo nacional de audiência: o PNT. Os telespectadores dessas áreas são monitorados pelo Peoplemeter, sistema automatizado de pesquisa que está em uso no Brasil há três décadas. Além da soma bruta da audiência, estipulada em pontos, a Kantar Ibope Media projeta o share, o alcance (quantos telespectadores são impactados naquela atração, dia, mês, ano ou temporada) e o perfil do público (gênero, renda, idade). Esses números são fundamentais para direcionar as agências de publicidade. A partir deles, podem-se alinhar estratégias para marcas, dando aos anunciantes a certeza do melhor retorno de seus investimentos em publicidade.





HOT WHEELS BRASIL Do futebol à paixão pelo automobilismo, o SBT apresenta neste domingo, em parceria com a Mattel, a final do concurso Hot Wheels Legends Brasil 2021. O programa inédito vai ao ar às 9h, e é voltado às famílias fãs de Hot Wheels. O evento é parte de uma ação mundial da marca, que tem o objetivo de definir a próxima lenda entre carros customizados, que se tornará o Hot Wheels vendido em todo o mundo.





CRITÉRIOS Serão julgados os seguintes quesitos: história do carro com a melhor customização, nível de criatividade e inovações. O concurso foi lançado nos Estados Unidos, em 2018, para comemorar o 50º aniversário da Hot Wheels, e já passou por México e outros nove países dos cinco continentes, chegando ao Brasil em formato on-line. O vencedor hoje vai competir com os carros vencedores do resto do mundo na semifinal, programada para 4 de novembro. Quem passar, disputa a final em 13 de novembro.