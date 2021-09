Peças antigas com contemporâneas

Ateliê da artista - Ana Machado e Paula Sallum - Lugar de trabalho que estimula a criatividade, inspirado na artista Rita Lessa. O primeiro impacto é uma grande parede de diferentes texturas e estampas, contrapondo a estante com livros, telas, esculturas e frases pichadas (foto: Fotos: Gustavo Xavier/divulgação)



Os meses de setembro e outubro marcam a temporada de mostras de decoração na capital mineira. Semana passada, mais uma exposição foi aberta, desta vez tendo como cenário o antigo e histórico prédio do Colégio e Faculdade Arnaldo. A 6ª edição da Moderno Eternos chega com sua proposta de unir peças antigas e contemporâneas, e este ano terá formato híbrido por causa da pandemia. São 35 ambientes, assinados por 44 profissionais, e pode ser visitada até 7 de outubro.

Sala de vinhos %u2013 Camila Medrado %u2013 Adega, área de preparo, área de degustação e estar. Ponto alto é a coleção de obras de arte, com peças de Amilcar de Castro, Zanini de Zanine, Fernando Lucchesi, Nazareno, Mestre Celestino e Diogo Miranda

Alicerçada no conceito mix&match, a mostra de arquitetura, design, decoração e arte tem como um de seus principais objetivos dar visibilidade para profissionais e fornecedores, ampliando a noção da simples exposição de seus trabalhos, para uma realidade mais palpável sobre as oportunidades de comercialização, fomentando o mercado de arte, design, decoraçãoe arquitetura.

Living %u2013 Fernando Hermanny e Germana Giannetti %u2013 Elegância e aconchego no grande espaço. Destaque para o tapete e as peças de arte

A personalidade da Modernos Eternos está em promover estímulos e experiências sob um ponto de vista cultural e de lifestyle diferente, unindo o design consagrado a objetos com significado atemporal. “Nosso objetivo é levar essa experiência única, em que o visitante se sente passeando por uma galeria de arte, uma exposição contemporânea com suas instalações, ou mesmo um museu, compartilhando e expandindo o conceito da mostra (ver, sentir, apreciar e aprender) para outros públicos", diz Josette Davis, curadora e realizadora da mostra na capital mineira.

Sala da memória %u2013 Ana Lúcia Rodarte %u2013 Espaço que conta um pouco da vasta história da instituição. Uma homenagem a pessoas conhecidas e anônimas em fotos antigas trabalhadas pela arquiteta. Destaque para a cadeira de balanço desenhada em 1950 pelo arquiteto Rodrigo Moreira em peroba e couro sola

A mostra promove o encontro de nomes consagrados do ramo e jovens talentos, que caminham em um sentido de renovação do mercado da arquitetura e decoração. Ex-alunos ilustres do Colégio Arnaldo são homenageados nos ambientes, como Guimarães Rosa, Carlos Drummond de Andrade, Fernando Brant, Toninho Horta e Henfil.

Restaurante %u2013 Gustavo Penna e Sandra Penna %u2013 Um trabalho excepcional de arquitetura nivelou todo o piso e criou vários ambientes: mesas, loung, espaço para banda, e o palco se transformou em um imponente bar





GASTRONOMIA Pelo quarto ano consecutivo, o chef Leo Paixão está a cargo da ala gourmet, este ano em parceria com o chef Raffaele Autorino e operação da Popolare. São cinco ambientes dedicados à gastronomia, sendo o teatro original do imóvel o principal deles, com o Restaurante Concerto, projeto de Gustavo Penna e decoração de Sandra Penna. Integrando a parte gastronômica, também tem uma cervejaria, um bar de drinques e um espaço para vinhos e cafés. A ótima Espetacular Doceria assina as sobremesas.

Quarto de casal %u2013 Ana Bahia %u2013 Amplo espaço em tons de cinza, com antessala para leitura, descanso e convivência

Ainda dentro da temática culinária, com a curadoria da Cumbucca e coordenação do professor Fagner Rodrigues, da Faculdade Arnaldo, a Modernos Eternos promoveu o 1º Concurso Modernos Eternos – Gastronomia e Criatividade, para estudantes de gastronomia da Faculdade Arnaldo. Os três finalistas terão a oportunidade de estagiar na cozinha operada pela Popolare durante a mostra.

SERVIÇO





Modernos Eternos





Até 7 de outubro

De terça a sexta, das 15h às 22h; sábado, das 13h às 22h; domingo, das 13h às 19h

Colégio e Faculdade Arnaldo – Praça João Pessoa, 200, Funcionários

Venda de ingressos pelo site modernoseternosbh.byinti.com

Visita virtual: modernoseternos.com