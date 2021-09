Campanha do novo app usa também influenciadores chamados de "ionizados" (foto: Itáu/Divulgação )



A nova experiência de investimento do Itaú chegou impactando o segmento. O comercial apresenta ao mercado o íon, app que permite aplicações em mais de 1,5 mil produtos de renda fixa e variável. O aplicativo também oferece notícias, conteúdos didáticos, análises de mercado e dicas de especialistas. Antecipando-se ao que prevê a agenda de implantação do open banking no Brasil, ele ainda possibilita a visualização de carteiras de investimentos em até oito instituições diferentes, facilitando assim a gestão de patrimônio financeiro global dos usuários.





INOVADOR A campanha tem como peça central um filme que endossa o caráter inovador de simplificar as ferramentas de investimentos para tornar o mercado mais acessível, através de um casting amplo e diverso e com foco em seus atributos práticos. Sob a trilha sonora "Revolution", canção de 1968 do grupo britânico The Beatles, são trazidas questões comportamentais para ilustrar a proposta de valor da plataforma, como a oferta ampla de produtos de investimento, consultoria qualificada, um app interface intuitiva e transparência nas recomendações e nos custos de aplicações financeiras.

"O íon faz parte de uma estratégia ampla do Itaú, iniciada em 2017, de aprimoramentos em sua atuação em investimentos com diferentes iniciativas que inovaram o modelo de atendimento aos clientes. Nesta campanha, queremos transmitir de forma abrangente a proposta do íon que é oferecer uma experiência agradável na jornada de investimentos para qualquer pessoa, fácil de usar e com recomendações isentas", defende Guilhermo Bressane, Diretor de Marketing do Itaú.





TRANSFORMAÇÕES "Íon é uma experiência completamente nova de investir e acompanhar seus investimentos. Mais fácil, simples e intuitiva. E a campanha vem com essa nova atitude, diferente na forma e no discurso das tradicionais campanhas do segmento", assegura Rafael Urenha, Chief Creative Officer (CCO) e sócio fundador da agência Galeria.

"Íon questiona os modelos atuais e provoca o olhar para essa nova experiência, de escolher investimentos como se escolhe séries e ver notícias do mercado como stories. A interface do app é protagonista na campanha e vem embalada por uma trilha que é símbolo de grandes transformações: Revolution, dos Beatles", completa.

A campanha é exibida em TV, OOH (Out Of?Home/mídia exterior) e digital. E, nas redes sociais, conta com um squad de influenciadores batizados de "ionizados", com perfil arrojado e transformador, a fim de criar conteúdos que contribuam para a difusão e construção de narrativas sobre o íon.