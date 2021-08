Flores e bocas para divertir

(foto: Márcio Rodrigues/divulgação)







Há alguns, a Sclub optou por lançar coleções cápsulas mensais para cada estação, e com isso está sempre com novidades para suas clientes. Para o verão’2022 não foi diferente. Este mês, a marca acaba de lançar a segunda cápsula, com inspiração na Califórnia dos anos 1970, e apresenta uma roupa divertida, colorida e com toque bem jovial.

(foto: Márcio Rodrigues/divulgação)

Visando celebrar o estilo hippie chic, a mineira SClub incorpora mood de férias e liberdade. As inspirações foram a famosa Rota 66, com os icônicos carros Cadillac e Aero Willys, e as grandes influenciadoras e ícones de beleza dos anos 70, como Cher, Farrah Fawcett e Debbie Harry, com as suas superbocas vermelhas, foram as inspirações e ponto de partida para a escolha do ícone desta coleção: as boquinhas.

(foto: Márcio Rodrigues/divulgação)

Apresentando vestidos mínis e mídis, casaquetos de verão, shorts, tops corset e minissaias, a coleção transforma os tecidos naturais e frescos em peças ideais para o clima da estação. Com foco para a sarja 100% algodão, linho, viscose, chiffon devorê, alfaiataria em crepe e couro vegano.

(foto: Márcio Rodrigues/divulgação)

O destaque da linha fica para o uso de grafismo, que flerta com desenhos no estilo retrô. Também está presente uma estamparia digital batizada de Kiss, que faz uma releitura de gravataria divertida, misturando os elementos de beijos e pimenta. Assim como os bordados eletrônicos de linha e em pedrarias de cristais, fivelas e botões de metal, que adornam toda a coleção trazendo personalidade e exclusividade às peças.

(foto: Renan Oliveira )

A paleta de cores transita entre os tons de violeta, off white, verde-esmeralda, azul klein e lima, com destaque para os tons de fúcsia, flamingo, lilás e pink, que foram inspirados no universo da maquiagem.

(foto: Renan Oliveira )





A PRIMEIRA CÁPSULA O primeiro lançamento do verão’2022 da Sclub foi em julho, com a atriz e cantora Mariana Rios. O principal mood da campanha foi retratar de forma lúdica a estação e os dias de sol, servindo como uma fuga à monotonia da rotina do dia a dia. Tons vibrantes como o azul-turquesa, lilás, lima e pink, além de muito brilho, criaram a atmosfera divertida em peças multicoloridas. Nos prints, a leveza do floral míni que aparece em peças fluidas e de alfaiataria, que se contrapõe à vibrante estampa batik dos vestidos, macacões e túnicas com aplicações em renda guipure. A combinação de cores e o composê na produção da estampa floral foram de muito bom gosto, chamam a atenção e enchem os olhos.