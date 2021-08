In Press Oficina muda nome e lança modelo de negócios

Patrícia Marins explica os diferenciais da empresa que mais cresceu em 2020 (foto: Oficina/Divulgação)



Com foco em consultoria de reputação e gestão de relacionamento, a In Press Oficina lança novo modelo de negócios e apresenta nova marca. A agência passa a atuar como consultoria de reputação e gestão de relacionamento, para oferecer metodologias proprietárias com inteligência de análise dos três poderes, além de todos os serviços já oferecidos em comunicação corporativa. A empresa passa a adotar o nome e a marca Oficina, com o foco em customização e atendimento personalizado.

Parte do Grupo In Press, segundo maior grupo de comunicação do país e o que mais cresceu em 2020, a empresa tem sede em Brasília e escritório em Belo Horizonte, conta com 160 funcionários e recebeu o título de melhor agência de comunicação do país (2019) e a melhor agência da Região Centro-Oeste, por cinco vezes consecutivas, pelo Prêmio Top Mega Brasil. E, segundo dados do Anuário da Comunicação Corporativa, o faturamento do grupo no ano passado foi de R$ 168,6 milhões, 6,5% superior ao ano anterior, quando o montante foi de R$ 158,4 milhões.





RUMO A MARTE O novo modelo de negócios é resultado de um projeto desenvolvido em 2018: Jornada rumo a Marte. O objetivo era chegar em 2022 com crescimento exponencial de 150% e estruturação de ciências de dados, metodologias de gestão de públicos e construção de reputação. Desde o começo do plano de voo para Marte, a empresa vem analisando cuidadosamente as tendências da comunicação e dos negócios dos clientes, sempre à luz dos impactos do ambiente político-institucional. Nesse cenário de mudanças, e com a pandemia, a reputação passou a ser a alma de qualquer negócio, um ativo tangível, e as pautas urgentes da sociedade, os princípios do ESG e do chamado "capitalismo de stakeholders" entraram na agenda sensível das empresas.





NOVA CATEGORIA "É preciso conectar as empresas com os indivíduos e o planeta. Por isso, estamos construindo uma nova categoria de mercado, que não é a das agências de relações públicas e nem a tradicional das consultorias de negócio. Nosso grande diferencial está nos pilares reputação e relacionamento (com inteligência aplicada aos três poderes), e os princípios de ESG, aliados a uma nova jornada personalizada e customizada de atendimento ao cliente, por meio de metodologias proprietárias de consultoria", explica Patrícia Marins, sócia-diretora da Oficina.

INOVAÇÃO Para reforçar o modelo de consultoria, a Oficina vai oferecer aos clientes um laboratório de inovação, batizado de Oficina Lab, com o objetivo de prototipar soluções de tecnologia para gestão de reputação e de relacionamento. Para isso, a empresa firmou parcerias exclusivas com instituições que são referências em análise de dados, inovação, realidade estendida e metaverso. XRBR, XCave, Quaest, Virbela e Data Driven Organization estão entre as empresas que compõem o lab de inovação.

´

ÓRBITA O Oficina Lab já apresenta ao mercado seu primeiro produto: o Órbita. Uma plataforma de gestão de públicos-alvo desenvolvida a partir de temas de interesses dos clientes. Totalmente customizado, o Órbita tem o objetivo de organizar a informação sobre os públicos de interesse dos clientes e oferecer inteligência de análise de cenários sobre as percepções desses públicos. O LAB de Inovação irá se somar a outras metodologias proprietárias que já estão na empresa, como SOS Reputação, Gestão Integrada à Comunicação (GIC), Power Leadership e Metodogolia de Causas, Índice de Reputação, entre outras.





EM MINAS Mesmo antes da pandemia e de se tornar necessidade, a In Press Oficina entrou em Belo Horizonte de maneira remota. Com mais de três anos com atuação in loco na capital mineira, o núcleo dirigido pela jornalista Miriam Carvalho se consolidou em Minas, com atuação em grandes empresas, como CBMM, Anglo America, Kinross, Appian e Orquestra Ouro Preto. Agora está ainda mais preparada para a diversificação para os setores vocacionais de Minas, como inovação, agro, gastronomia, cultura e outros, principalmente com a chegada de novos profissionais seniores e diversificado, tendo entre os gerentes Virgínia Silva e Christiano Borges. O núcleo conta ainda com profissionais locados em São Paulo, Rio, Brasília e Europa.

Para marcar esse momento histórico de reinvenção e evolução do modelo de negócios, a Oficina apresenta manifesto com os motivos que levaram a empresa a se transformar em consultoria de gestão de reputação e relacionamento. O documento está disponível em https://inpressoficina.com.br/.