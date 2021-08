Parceria da Gerdau transforma vôlei do Minas TC em 'ParedAço'

Os atletas William Arjona e Pri Daroit participaram da apresentação da parceria (foto: Gerdau/Divulgação )



No clima olímpico e paralímpico, a Gerdau, maior produtora brasileira de aço, anuncia sua entrada no ambiente esportivo em momento histórico para a empresa, que completa em 2021 seus 120 anos. A partir de agora, a empresa possui os naming rights compartilhado do time masculino de vôlei do Minas Tênis Clube, que passa a se chamar Fiat/Gerdau/Minas, ao se tornar uma das patrocinadoras máster da equipe. A parceria se estende, também, à equipe feminina, que passa a ter a Gerdau entre as empresas patrocinadoras.





#PAREDAÇO A parceria contempla, ainda, contratos de imagem com atletas dos dois times, que serão escalados pela Gerdau em ações e campanhas ao longo do próximo ano. Entre os atletas estão, por exemplo, o medalhista olímpico William Arjona, e a atleta Pri Daroit, que participaram presencialmente do evento oficial realizado em Belo Horizonte. Durante o anúncio da parceria, o Paredão Azul, como é chamado o time masculino de vôlei, se transformou em #ParedAço, integrando-se à narrativa da empresa nas redes sociais e convocando os torcedores do clube a interagirem com a novidade.





CAMPANHA A força e o dinamismo do aço foram as principais inspirações da campanha que comunica a parceria inédita. Tendo o metal como elemento principal, foram criadas peças que trazem alguns dos atletas dos times masculino e feminino de vôlei do Minas Tênis em uma perspectiva mágica, como se fossem imbatíveis. Em fundo azul escuro, cor que representa as duas instituições, personagens como William Arjona e Pri Daroit aparecem em preto e branco realizando fundamentos importantes da modalidade esportiva, como a manchete e o ataque, enquanto interagem com uma bola de aço e soltam faíscas que remetem ao movimento de produção do aço no processo siderúrgico.

As peças, criadas pela agência Atake, têm versões para a mídia OOH (out of home) nas telas eletrônicas do aeroporto de Confins, abrigos de ônibus, backbus, outdoors, além de mídia impressa e digital nos principais jornais da capital mineira.

SOCIAL A parceria se destaca, também, pela tradição das duas instituições, que são referência em sua área da atuação no país e que, a partir de agora, juntam forças para fomentar o vôlei no estado, contemplando um projeto social em municípios do interior de Minas. A companhia e o Clube irão criar uma infraestrutura de escolinhas de futsal e vôlei em algumas das cidades onde a Gerdau atua para atender crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social. Eles serão beneficiados com aulas gratuitas com o objetivo de inspirar e desenvolver habilidades como o espírito de equipe, a empatia, disciplina e outros valores fundamentais para o desenvolvimento pessoal.

"A Gerdau acredita que o esporte reúne atributos fundamentais para a formação do ser humano, assim como práticas que podem ser bem aplicadas ao ambiente empresarial e vê, nessa parceria, um casamento sólido e próspero de ideais, que contribui para criarmos novas conexões com a nossa marca", explica Pedro Torres, head global de comunicação e marca da Gerdau.

Para o Minas Tênis Clube, a parceria vem ao encontro também do planejamento da diretoria, que mira títulos no cenário nacional e internacional da modalidade, servindo de inspiração para as novas gerações. O clube é o atual campeão da Superliga Feminina 2020/21 e, ainda, detém o vice da última edição da competição na categoria masculina. "O Minas fica muito feliz em ter a Gerdau como patrocinadora das nossas equipes de vôlei. Nos orgulhamos desta oportunidade e esperamos que seja uma parceria de muito sucesso. O clube, que já é tradicional no cenário esportivo, agora se soma à força da maior empresa produtora de aço do país. Esperamos que o resultado positivo dessa união possa ser visto em quadras e na busca por títulos", celebra o presidente minas-tenista, Ricardo Vieira Santiago.