A obra do monge beneditino alemão Anselm Grün Espiritualidade e a arte de viver traz a compilação de textos do autor em torno da ideia de traduzir a espiritualidade concretamente na vida cotidiana, e de entendê-la como a arte de viver saudavelmente. O autor lembra que só se aprende a arte da vida quando se conhece e compreende a essência, ou seja, a natureza do ser humano. O livro, publicado pela Editora Paulus, contém recomendações e sugestões para experimentar caminhos diferentes, para depois o leitor testar qual deles dá certo em sua vida. Anselm escolheu alguns de seus textos, já publicados em outras obras, para compor o livro. A obra tem o objetivo de introduzir o leitor na arte de viver, como corresponder à essência de cada um e à natureza humana.

“A espiritualidade, entendida como vida a partir do espírito, não é nada abstrata. Muito pelo contrário, ela quer nos ensinar a arte de viver saudavelmente.” É assim que o monge beneditino alemão Anselm Grün inicia a obra. O autor enfatiza que, na Antiguidade, essa era a tarefa mais importante do médico, e não, porventura, curar os doentes: “Por isso, o evangelista Lucas, que conhecia bem a filosofia e a medicina gregas, nos apresenta Jesus como o archegos tes zoes, como o Príncipe da vida, ou como poderíamos também traduzir, como o guia para uma vida bem-sucedida. O próprio Lucas era considerado médico e, em seu evangelho, descreve Jesus como arquétipo dessa profissão”, diz Grün.

A obra está dividida em três partes, acompanhadas do prefácio e a indicação dos textos reproduzidos. A primeira parte discorre sobre a espiritualidade: Encontrar a si mesmo – encontrar Deus e experimentar Deus na vida cotidiana. Em Arte de viver, o autor fala em: descobrir o tesouro dentro de si; aprender a perdoar a si mesmo; ficar curado e encontrar a serenidade. Na última parte, o autor trabalha o tema Tome sua vida em suas próprias mãos. E oferece ideias práticas para a vida cotidiana: como posso tomar boas decisões? Como posso me desapegar dos meus medos, das minhas preocupações? Como posso encontrar coragem para as mudanças? Por que a vida simples faz bem? Como a minha vida pode encontrar o equilíbrio? Por que a beleza faz bem? Quais os rituais que posso ensaiar na minha vida cotidiana?.

Anselm Grün diz que os elementos deste livro não devem ser entendidos como exigências, e sim como recomendações e sugestões para experimentar caminhos diferentes, e depois testar qual deles é adequado para cada leitor neste momento concreto.

