Proposta une estilo e defesa da mulher

Students from the Bolivarian (foto: JOAQUIN SARMIENTO / AFP)



Colombiamoda e Colombiatex, as feiras de moda e têxteis mais importantes da Colômbia, respectivamente, abriram suas portas até o último dia 27 de julho, recebendo marcas e compradores em seu local habitual na Plaza Mayor Medellín. Uma das principais vitrines da indústria da moda na região da América Latina, o evento deste ano foi realizado em formatos físico e digital. Os espaços de exposição acomodaram aproximadamente 400 empresas e marcas da Colômbia, Brasil, Estados Unidos, Peru e Argentina. A Inexmoda, entidade organizadora dos eventos, recebeu mais de 4000 compradores nacionais e internacionais.

Students from the Bolivarian (foto: JOAQUIN SARMIENTO / AFP)

Esta foi a primeira edição presencial desde o início da pandemia e a primeira vez que a Inexmoda realizou as duas feiras juntas, adaptando a Colombiatex (que geralmente ocorre em janeiro) para as datas regulares da Colombiamoda em julho. O governo de Medellín avaliou que reunir toda a cadeia de valor pudesse aumentar ainda mais a reativação dos setores da moda e têxtil como parte do plano da cidade para reabrir a economia.

Architect (foto: JOAQUIN SARMIENTO / AFP)

A agenda de moda da feira contou com 27 desfiles e apresentações digitais, incluindo os principais nomes da indústria nacional e internacional. A mostra de inauguração, contou com os designers Diego Guarnizo da Colômbia, Paulina Anda e Cindy Castro do Equador e o peruano Annaiss Yucra. Outras coleções mostradas fisicamente nos dias seguintes foram realizadas com os talentos colombianos Beatriz Camacho e Juan Pablo Socarrás e Carmen Nava, que se mudou da Venezuela para Medellín.

Architect (foto: JOAQUIN SARMIENTO / AFP)

O segmento têxtil abrigou pavilhões para tecidos e insumos têxteis, maquinários, serviços especializados de manufatura e peças de vestuário acabadas nas categorias denim, infantil, roupa íntima e esportiva. Participantes notáveis da? indústria incluiram as marcas Lafayette, Sutex, Protela, Fabricato, Fajitex, St. Even e Fajas Maria E.

Tenuit Lingeries (foto: JOAQUIN SARMIENTO / AFP)

A abertura da feira teve como propósito social contribuir para a eliminação das violências contra as mulheres. Batizada de “Mira de nuevo” (olhe outra vez)foi liderada pela Fundação Avon para a mulher. E as criações do estilista Diego Guarnizo e dos outros estilistas, tiveram a finalidade de reunir fundos para continuar com o trabalho de eliminar violência contra a mulher.

Students from the Bolivarian University (foto: JOAQUIN SARMIENTO / AFP)

Principal participante da feira, Diego Guarnizo apresentou uma coleção inspirada na mulher e em seus valores. Seguiram a mesma tendência as estilistas Silvia Tcherassi, Johanna Ortiz e Beatriz Camacho, as mais conhecidas criadoras em nível internacional da Colombia.

PDHS (foto: JOAQUIN SARMIENTO / AFP)

Outras participantes foram Annais Yucra, que estudou na Central Saint Martins e se graduou com louvor em fashion design na londrina Nottinghan Trent University e que propoe estilo renovador através do emponderamento feminino e igualdade de gêneros. Suas criações se apoiam em muita cor, força e identidade.

Paulina Anda cria calçados com selo equatoriano, reconhecidos em toda a América Latina. Estudo na Itália e suas criações comparecem a feiras internacionais com o maior sucesso.

A Colombiatex+Colombiamoda 2021 abriu suas portas com a proposta de divulgar a moda da América Latina e seu compromisso com diferentes causas sociais.