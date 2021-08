Um mundo de sonhos

"É muito bom olhar para trás e ver o que construímos juntos", comenta Cris Barros, ao falar sobre os 20 anos da marca (foto: Josefina Bietti/Divulgação)

““É um sonho realizado”, resume Cris Barros, que inaugurou esta semana a sua primeira loja em Minas Gerais. O espaço, em Nova Lima, concretiza um desejo antigo de estar mais próxima das mineiras, mostrar melhor a sua identidade e expor as coleções completas. “Quando a cliente entrar na loja, vai perceber que somos uma marca com uma identidade forte, autoral, alto nível de qualidade, que pensa no coletivo e se preocupa com o meio ambiente.”

(foto: Carolina Maluhy Partners/Divulgação)

A fundadora e diretora-criativa da marca, que leva o seu nome, fala que tem um carinho especial por BH e pelas mineiras. Calhou de ser a primeira cidade onde ela começou a vender suas roupas fora de São Paulo. Neste tempo, fez relacionamento tanto com multimarcas quanto com clientes que ligavam e pediam para mandar as peças ou iam a São Paulo fazer compras. “O que acho legal da mineira é que ela tem um olhar para o novo, gosta da novidade e dá muita abertura a tudo o que é conceitual.”

(foto: Carolina Maluhy Partners/Divulgação)

O projeto da loja é assinado por Cris e pela arquiteta Carolina Maluhy, que acompanha a marca desde o início. A dupla trabalha com materiais naturais como granito, mármore, madeira e cerâmica, buscando o equilíbrio com elementos contemporâneos.

(foto: Carolina Maluhy Partners/Divulgação)





A madeira aparece no seu estado natural em mesas e tote ns fabricados pelo designer de mobiliário Pedro Petry. Já o ceramista Andrei Detoni criou esculturas que se transformam em expositores de acessórios. O espelho d’água na entrada, as plantas e o conjunto de sofá e tapete verdes reforçam a conexão da marca com a natureza, algo que faz tão bem a Cris e ela quer que as clientes sintam o mesmo.

(foto: Bruna Castanheira/Divulgação)

Com estes elementos, a proposta também é criar uma atmosfera acolhedora e intimista, para que a cliente se sinta em casa e tenha vontade de passar horas ali batendo papo. A antessala do provador é um espaço que cumpre esta função. Ele é todo fechado por uma tenda de linho cru, com luz indireta e sofá amplo e confortável. O olhar étnico sempre presente nas coleções se transporta para o projeto da loja.

“Quando desenho uma coleção, gosto de imaginar que estou transportando as pessoas para outro lugar, um mundo onírico, de otimismo. Procurei fazer o mesmo no projeto, transportar as clientes para o universo da Cris Barros, e que ir à loja seja uma experiência.”

A loja foi inaugurada com o preview de verão. A nova coleção se chama Escapismo e vem da vontade da estilista de levar para as clientes uma mensagem de esperança. “Comecei a criar esta coleção há sete meses, no auge da pandemia, e comecei a pensar que precisava de um lugar de escapismo que me deixasse criar, com visão otimista, calma, positiva, de liberdade e equilíbrio, o que todas nós buscamos.”

Cris buscou o escapismo na estética da decoração e da arquitetura das décadas de 1950 a 1970. Também coletou referências no esporte (alpinismo e surfe estão em destaque) e na sensação de liberdade que ele proporciona. As cores são fortes e vibrantes, os tecidos são leves e as estampas são inspiradas nos grafismos dos barcos a vela.

A marca reafirma sua ligação com a natureza investindo em sustentabilidade, que é um dos seus pilares. Cris tem o maior orgulho de dizer que 1/3 das peças são sustentáveis. “Estamos investindo muito do nosso tempo em pesquisas e desenvolvimento de novos materiais. Um dos nossos planos é conseguir crescer cada vez mais o lado sustentável das coleções”, destaca.





TECIDOS A sustentabilidade direciona a escolha dos tecidos, que vão dos naturais (algodão e linho) aos sustentáveis (que lembram sarja e seda). Também define os processos de beneficiamento, como lavagens e tingimentos. Segundo a estilista, o site vai começar a exibir um selo na foto das roupas que agridem menos o meio ambiente.

Outro pilar é fazer moda com significado. Há cinco anos, a marca trabalha com a ONG Casa do Rio, que capacita artesãs do Amazonas para o mercado de trabalho. “Já fizemos botão, detalhe para bolsa, sapato e também levantamos valor em dinheiro para ajudá-las. É muito gratificante ver as conquistas que tivemos nos últimos anos.” Cris também cita o desenvolvimento de um aplicativo que treina professores para alfabetizar crianças em áreas distantes, onde não tem escola.

A loja em Nova Lima chega em um momento de celebração. A marca está perto de completar 20 anos e sobreviveu ao período complicado de pandemia. “É muito bom olhar para trás e ver o que construímos juntos. Falo nós porque tenho dois sócios, a minha irmã e o meu cunhado. Confesso que nunca sonhei tão alto, não por falta de otimismo, mas porque gosto de dar um passo de cada vez”, diz a estilista, que comemora cada pequena conquista, seja uma nova coleção, cliente, loja ou parceria.

Apesar de enxergar que o próximo ano será de novas oportunidades e crescimento, Cris ainda não pensa em abrir outros pontos de venda. Minas agora é o foco. “Meu sonho não é falar de crescimento, mas é poder continuar trabalhando com amor e paixão. Não gosto de fazer planos complexos e tudo ao mesmo tempo. Sou movida a feeling”, pontua.