(foto: Louis Vuitton/divulgação)







Mais uma vez, a Louis Vuitton escolhe lançar uma coleção em filme. A primavera-verão 2022 para homens de uma das mais importantes marcas de luxo do mundo, assinada pelo diretor criativo Virgil Abloh, foi capturada no filme “Amen break”. A inspiração da coleção foi a viagem entre gerações, e o filme retrata isso explorando ideias de transmissão: o ato de passar algo de uma pessoa para outra, ativando ondas de mudanças por meio das gerações e impactando a vida de outras pessoas.

(foto: Louis Vuitton/divulgação)

Trata-se da história de um pai e um filho unidos por uma perda sem nome, cruzando um mundo de sonhos para transmitir uma mensagem ao outro lado. Ao longo do caminho, adversários conspiram contra eles, heróis surgem para guiá-los e grandes sacrifícios são feitos nessa jornada. O filme observa também as figuras de apoio da vida: aqueles que embarcam em longas viagens para tornar a passagem menos difícil para os que continuam; aqueles que batalham pelo futuro dos outros, rompem os limites e desarticulam noções arquetípicas. Como uma metáfora ao “Amen break” – solo de bateria singular e pouco conhecido que se tornou a base precursora de estilos musicais como hip-hop e jungle –, o filme reflete um momento histórico na arte e na cultura negra, quando a música eletrônica e o hip-hop emergiram juntos e se espalharam por todas as partes do mundo.

(foto: Louis Vuitton/divulgação)

A narrativa do filme é uma interpretação abstrata da história de Lupe Fiasco, o artista plástico e rapper americano que cresceu no lado sul de Chicago em meio à turbulência das gangues dos anos 1970 e 1980. Determinado a oferecer outra saída para os jovens da região, o pai de Fiasco – um baterista africano e membro do Partido dos Panteras Negras – organizou estudos de artes marciais como um caminho alternativo. Ao empregar os valores filosóficos das artes marciais, Fiasco impactou uma geração de crianças com ideias de paz, compreensão e empoderamento. Uma lenda local, seu trabalho na comunidade serviu para neutralizar preconceitos e abrir um portal de oportunidades.

Para a coleção, a Louis Vuitton e a Nike se uniram para criar uma nova expressão do icônico sneaker Nike Air Force 1, fundindo os códigos da Maison francesa com a marca de sportswear.

(foto: Louis Vuitton/divulgação)

Ainda o inverno

A Louis Vuitton apresenta Felt Line, nova coleção anunciada em janeiro deste ano no desfile outono-inverno 2021, que repensou três acessórios icônicos, refletindo a abordagem inovadora da maison para a criatividade circular. A nova coleção é projetada com materiais ecologicamente responsáveis: algodão orgânico e jacquard à base de lã reciclada, poliéster 100% reciclado derivado de estoques existentes, além de plástico reciclado. Os cobertores utilizados para proteger itens em transportes e mudanças foram a inspiração de Virgil Abloh para a criatividade circular, perfeitamente alinhada à sustentabilidade por parte do designer. Um verdadeiro desafio criativo, essa abordagem está materializada na criação e utilização de materiais sustentáveis e ecologicamente responsáveis para cada produto da coleção Felt Line.

(foto: Louis Vuitton/divulgação)

Um tecido inovador – principal material das peças – foi desenhado com 43% de algodão orgânico certificado e 20% de lã reciclada. O resultado desse jacquard é sem precedentes. O revestimento dos itens em poliéster 100% reciclado vem de estoques da maison e foram reaproveitados. Os detalhes de correntes foram produzidos em plástico 70% reciclado com efeito multicolor que reflete os aspectos cromáticos do jacquard. Para as alças, foi selecionado um couro certificado pela LWG (Leather Working Group), o rótulo ambiental mais exigente para o curtimento. Todos os produtos têm a assinatura inicialmente concebida por Virgil Abloh, colocada em um patch de couro dos estoques já existentes. Este emblema é o símbolo da política de desenvolvimento sustentável da Louis Vuitton, uma vez que, até 2025, 100% dos produtos serão criados por meio da concepção ecológica.

(foto: Louis Vuitton/divulgação)

O plano de desenvolvimento sustentável da Louis Vuitton tem seis linhas de ação: fornecimento sustentável de materiais, contribuição para a proteção do clima, abordagem circular da criatividade, diversidade e inclusão, compromisso com as comunidades locais, e desenvolvimento do savoir-faire.

(foto: Louis Vuitton/divulgação)