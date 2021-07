Futebol feminino do Atlético conquista novo patrocinador

O apoio ao futebol feminino do Galo é estratégico para o crescimento da marca no estado (foto: ALE/Divulgação )



O futebol feminino vem se tornando uma mídia cada vez mais interessante para as marcas. A modalidade tem atraído a atenção do público e, consequentemente, dos anunciantes. É o caso da distribuidora de combustíveis ALE, que agora estampa sua marca no uniforme do Atlético que disputa o Campeonato Brasileiro A2. O contrato tem duração de quatro meses, com possibilidade de renovação, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte em Minas Gerais.

Segundo pesquisa da consultoria Deloitte, o crescimento dos esportes femininos em todo o mundo tem proporcionado aos patrocinadores uma boa relação de parceria e visibilidade para as marcas. No caso da ALE, a empresa está desenvolvendo uma série de estratégias de ativação para clientes e consumidores que abastecem e utilizam os postos ALE.





EXPANSÃO O relacionamento da marca começou, segundo o diretor de Marketing e Varejo da ALE, Diego Pires, na final do Campeonato Mineiro deste ano, com uma relação com o time masculino. Ele destaca que Minas Gerais é um dos mercados mais representativos para a ALE no país – concentra mais de 300 postos da rede e outros mil clientes B2B (business-to-business) – e é foco da expansão da distribuidora. "O Atlético tem uma força expressiva no estado e os resultados com o patrocínio ao time masculino na final do Mineiro foram muito satisfatórios para a companhia. Por isso, nossas expectativas para essa nova parceria são muito positivas", afirma.





AMBIÇÃO Em 25 anos de história, a ALE já patrocinou diversos campeonatos e clubes na modalidade masculina, mas esta é a primeira vez que a marca estará presente no futebol feminino. "Entendemos que, cada vez mais, tratar sobre o assunto diversidade é fundamental para um ambiente corporativo com equidade de gênero e inclusivo. Sem dúvida, apoiar um clube feminino é também fomentar a ascensão da modalidade e reafirmar que o lugar das mulheres é onde elas quiserem", declara.

"O Galo vem ampliando investimentos no futebol feminino", diz o presidente do Atlético, Sérgio Coelho. "O apoio da ALE será muito importante para alcançarmos os objetivos traçados para a modalidade, que são ambiciosos", conclui.