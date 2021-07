Liga dos Campeões começa com superprodução no SBT/Alterosa

Depois de mais uma histórica final entre Brasil e Argentina na Copa América, transmitida ontem com exclusividade em TV aberta pelo SBT/Alterosa, as atenções se voltam para a Champions League – Liga dos Campeões. A emissora já está preparada para mais um show de transmissão a partir de 17 de agosto. Até lá, a emissora ajusta detalhes com patrocinadores, equipe de criação e o time de jornalistas e comentaristas que irão trabalhar nas transmissões dos jogos de futebol mais badalados do planeta.

A primeira demonstração de como pretende jogar pesado na cobertura da Liga dos Campeões foi dada no lançamento da vinheta da competição. Com uma superprodução, o SBT apresentou a vinheta durante a transmissão de Brasil e Chile, pelas quartas de final da Copa América. O destaque ficou por conta do boneco do atacante Neymar em versão metalizada feita no estilo "pebolim" – ou totó, de acordo com a região –, em animação 3D. O brinquedo é bastante popular no Brasil e serviu de inspiração para o gerente de Criação Visual do SBT, Ricardo Fiorenza. Ele e sua equipe trabalhavam na ideia desde abril, quando o SBT fechou o acordo de transmissão com a Uefa, adquirindo os direitos de transmissão até 2024. "O fato de a Champions ser considerada um 'futebol de outro planeta', por ter os maiores jogadores do mundo", foi a inspiração, segundo Fiorenza.





SHOW DE INSFORMAÇÕES Outras vinhetas e efeitos técnicos estão sendo produzidos pela equipe, formada por mais de 15 profissionais. A ideia é transformar as transmissões em um grande show, para deixar os grandes jogos ainda maiores, tornando-os mais atraentes e informativos para os telespectadores. Como será um desfile dos maiores craques do planeta, nos maiores times do mundo, como Real Madrid, Barcelona, Bayern de Munique, Manchester United, busca-se a perfeição. A transmissão do SBT marca o retorno das transmissões em televisão aberta do torneio, que reúne os maiores astros do futebol mundial, com Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo e Mbappé, entre outros.





CONFRONTO DIRETO Com a Liga dos Campeões da Europa e a Copa América, o SBT agora tem os direitos de transmissão de duas grandes competições: Liga Europa e Copa Libertadores da América, este com recordes de audiência nas últimas transmissões. Mas o que anima ainda mais toda a equipe do SBT são os números expressivos da Copa América. Na vitória do Brasil sobre o Peru, na última segunda-feira, a transmissão rendeu a maior audiência da fase eliminatória ao SBT, que garantiu a segunda colocação, com desempenho 49% maior que a Record. Foram 13,5 pontos e 19,1% de share (porcentagem de televisores ligados) na Grande São Paulo, por exemplo. Ainda de acordo com dados da Kantar Ibope Media, no dia, a transmissão superou a novela bíblica “Gênisis” (16 x 10,9) e o “JR” (13 x 8,8) no confronto direto. A Copa América ficou na vice-liderança de ponta a ponta, das 19h40 às 21h57, em uma faixa em que o SBT é tradicionalmente o terceiro colocado e dificilmente passa dos 8 pontos.

A edição não registra os números da audiência da grande final de ontem, porque ainda não estavam consolidados até o fechamento deste caderno. Veja tabela de jogos e outros detalhes da Champions League em www.mg.superesportes.com.br.