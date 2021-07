Eliana deixa SBT/Alterosa para comer feijoada na 'Hora do Faro'

Eliana e Faro juntos pela primeira vez no mesmo palco (foto: Divulgação)

Hoje, a apresentadora Eliana vai trocar o SBT/Alterosa pela concorrente Record. Mas não precisa se preocupar, será por pouco tempo. Ela vai apenas dividir uma feijoada com o apresentador Rodrigo Faro, no programa "Hora do Faro". Trata-se da maior ação da crossover do ano na TV brasileira, quando a marca Perdigão unirá a estrela do "Programa Eliana" ao apresentador do programa "Hora do Faro". Eles dividirão uma feijoada da marca. Na ação criada pela agência DPZ&T, as duas emissoras se uniram para tornar esse encontro inusitado, possível, no mesmo horário de seus programas dominicais. Hoje, a apresentadora Eliana vai trocar o SBT/Alterosa pela concorrente Record. Mas não precisa se preocupar, será por pouco tempo. Ela vai apenas dividir uma feijoada com o apresentador Rodrigo Faro, no programa "Hora do Faro". Trata-se da maior ação da crossover do ano na TV brasileira, quando a marca Perdigão unirá a estrela do "Programa Eliana" ao apresentador do programa "Hora do Faro". Eles dividirão uma feijoada da marca. Na ação criada pela agência DPZ&T, as duas emissoras se uniram para tornar esse encontro inusitado, possível, no mesmo horário de seus programas dominicais.





"Acreditamos que o poder do Sabor de Perdigão consegue promover até o mais inusitado dos encontros e incentiva as pessoas a fazerem coisas diferentes em sua vida. O intuito é unir dois grandes artistas brasileiros a uma paixão comum, o almoço de domingo, e por meio de nossos produtos queremos apresentar uma experiência única e muito coerente com o público brasileiro. Esse crossover faz parte da nossa campanha anual, que tem a cantora Ivete Sangalo como embaixadora, e traduz o que a marca sempre tenta passar aos seus consumidores: comer junto faz toda a diferença", afirma Luciana Bulau, gerente executiva da Perdigão.





CONVIDADA ESPECIAL

"A Eliana vai abandonar o programa para comer uma feijoada na ‘Hora do Faro’, atração de outra emissora, e no mesmo horário do ‘Programa Eliana’: só mesmo o poder do Sabor de Perdigão para fazer um crossover desse", afirma Felipe Gall, diretor de Criação da DPZ&T. Enquanto os dois programas acontecem simultaneamente no SBT/Alterosa e na Record TV, a feijoada será preparada na "Hora do Faro" e Rodrigo anunciará uma visita especial para dividir o prato. Ao mesmo tempo, no "Programa Eliana", ela explicará ao seu público que irá até o programa do apresentador e deixará o comando da atração do SBT/Alterosa, momentaneamente, sob os cuidados de Narcisa.





Minutos depois, Eliana aparecerá no "Hora do Faro". Eles começam a degustar a feijoada, conversam sobre o produto e a situação divertida e inusitada de dois grandes nomes de diferentes emissoras compartilhando o mesmo palco enquanto os programas estão em andamento. Um QR Code na tela levará os espectadores à receita da feijoada. Na sequência, ela sairá do "Hora do Faro" e retornará ao “Programa Eliana” com uma "quentinha" de dar água na boca.





INOVADOR

"Sendo a única apresentadora de auditório aos domingos na TV, mulher e mãe, a identificação do meu público com esta ideia genial da Perdigão será imediata. A marca é amada por todos nós há décadas. Tenho certeza de que as famílias em casa vão curtir muito este encontro. Assim como no coração de mãe, e da Perdigão, sempre cabe mais um, claro que nesta ação tem espaço até para a concorrência. Vai ser inovador e divertido recebê-lo em meu programa e estar no palco do amigo Faro. E estou ansiosa para ver o resultado!", declara Eliana.





"Nosso time busca criar projetos que atendam a todos os objetivos propostos, a fim de entregarmos soluções exclusivas. Parcerias como essa trazem uma soma de esforços em um planejamento estratégico. Tem tudo para trazer ótimos resultados", conta Fred Müller, diretor de Negócios e Marketing do SBT.





INVERSÃO

No próximo domingo (11/7), os papéis serão invertidos: Rodrigo Faro vai ao “Programa Eliana” para um breve lanche da tarde com mortadela Ouro e salsicha Perdigão. "Vai ser muito legal! Estou com uma expectativa muito grande dessa ação de Perdigão que vai juntar dois concorrentes, mas que, na verdade, são amigos. Vai ser muito bacana poder ir ao programa da Eliana e recebê-la no meu programa. Só a Perdigão para juntar a gente dessa forma. Serão dias muito especiais. Estou super ansioso e tenho certeza de que vai ser um case enorme de sucesso", complementa Rodrigo Faro.