Pucci no streetwear

A marca italiana Emilio Pucci desenvolve uma linguagem única e ousada de estampas e cores desde que foi fundada, em 1947. É referência em elegância e bom gosto. A marca está em constante diálogo com seu arquivo, evoluindo cada vez mais a intuição e visão dinâmica de seu fundador para um mundo mais vibrante.





A label fortalece sua narrativa dando as boas-vindas a novas vozes criativas e inesperadas para interpretar sua valiosa herança. Há dois anos, vem fazendo, a cada coleção, trabalhos a quatro mãos com estilistas e/ou artistas renomados que são convidados para assinar coleções cápsulas criadas a quatro mãos.





Para a primavera 2021, a Pucci fez uma parceria com a Supreme®, uma das maiores marcas de streetwear do mundo, fundada em 1994 pelo discreto James Jebbia. Duas marcas de luxo juntas só poderiam render sucesso. Já a Supreme é a marca de streetwear que mais flerta com o luxo, e Emílio Pucci aventurou em terreno virgem para a marca, criando uma coleção masculina.





A parceria entre a duas poderosas marcas rendeu a criação de 14 peças, na qual estão presentes as estampas Tulipani (1965) e Fantasia (1970). A coleção é composta por blazers de seda estampados, jaquetas esportivas de náilon resistentes à água, calças esportivas, camisas e camisetas bordadas e estampadas com o logotipo, casacos e calças de moletom, camisas e shorts de futebol. Para completar o look, foram criados vários acessórios: óculos escuros, bonés de baseball, cintos e isqueiros Zippo® estampados.





A história da Supreme é marcada por parcerias com labels como Louis Vuitton e Comme des Garçons, e talvez por isso tenha virado símbolo de uma subcultura e causa alvoroço por suas coleções limitadas. Foi em 1994, dentro de uma pequena loja na Lafayette Street, no SoHo, que Jebbia começou com a marca independente Supreme. No início, a casa contava com a série tradicional de streetwear, como sneakers, camisetas, moletons e acessórios de skate, mas rapidamente se tornou um misto de clube underground, galeria de arte e ponto de encontro para skatistas e mentes criativas antiestablishment.





Criou objetos inesperados como acessórios de bicicleta, livro, isqueiro, biscoito, tijolo e até extintor de incêncio. Tudo com a logo vermelha com Supreme escrito em branco, criada com inspiração na arte de Barbara Kruger. Um dos produtos que colocaram a marca no topo foi seu calendário, clicado por grandes nomes da fotografia, um deles foi Larry Clark, diretor do filme “Kids”.





A marca sabe fidelizar seus clientes e conhece profundamente quem são seus consumidores: jovens que vivem e ocupam grandes cidades do mundo. Hoje, são os millennials e geração Z, mas também já foram os baby boomers.