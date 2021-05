20º Troféu Telê Santana em LIVE e com sorteio de camisas amanhã

(foto: reprodução)



O esporte mineiro volta a viver clima de grande festa nesta segunda-feira. Mas, calma! Nada de aglomerações! A maior premiação do futebol mineiro, o Troféu Telê Santana, volta à cena para homenagear os craques e demais desportistas que brilharam nas competições disputadas na temporada de 2020, finalizada só em 2021, em novo formato. Para contribuir com o controle da pandemia do coronavírus, respeitando as determinações de segurança sanitária, a tradicional cerimônia, que reunia a nata do esporte mineiro no Mineirão, será substituída por uma live, quando então serão revelados os ganhadores do tão cobiçado troféu. E, se não é possível fazer aquele festão presencial, quem sairá ganhando é o torcedor/telespectador do “Alterosa esporte”. Quem assistir ao vivo à cerimônia de entrega dos prêmios poderá participar da promoção de camisas autografadas do time do coração.





INTERAÇÃO A participação na cerimônia de entrega do Troféu Telê Santana será divertida. Durante a live, os apresentadores Leopoldo Siqueira e Bel Guimarães farão perguntas para serem respondidas no chat do canal do “Alterosa esporte” no YouTube. O primeiro que responder corretamente à pergunta ganhará a camisa autografada do Atlético, América, Cruzeiro ou do Minas Tênis Clube (equipe feminina de vôlei). Não será necessário fazer inscrição para participar da promoção. Basta assistir ao vivo e responder bem rápido e corretamente no chat, pois a primeira resposta correta é que levará o prêmio!





INDICADOS E VOTAÇÃO Os concorrentes ao Troféu Telê Santana foram selecionados a partir dos votos da crônica esportiva dos Diários Associados e dos integrantes do Conselho de Notáveis. Esse conselho é presidido pelo técnico Renê Santana, filho do genial Telê, e composto por craques que fizeram história e elevaram o nome de Minas no cenário esportivo mundial. Depois, os selecionados são votados pelos milhares de telespectadores do programa “Alterosa esporte”, que participaram ativamente pela internet, no endereço alterosa.com.br/trofeutele, durante o período de 13 a 30 de abril. A soma de todos os votos elege a Seleção do Troféu Telê Santana.

Serão premiados goleiro, zagueiros, laterais direito e esquerdo, meias, volantes, atacantes, jogador revelação e destaque do interior de Minas. Ao todo, serão 15 troféus. Nas categorias zagueiros, meias, volantes e atacantes serão premiados dois jogadores de cada posição.





DESTAQUE NACIONAL Além de formar a seleção, o Troféu Telê Santana premiará também o técnico Lisca, do América, como melhor treinador da temporada devido ao acesso do clube à Série A do Campeonato Brasileiro e o ótimo desempenho na Copa do Brasil (semifinal). A equipe de vôlei feminino do Minas Tênis Clube, campeã da Superliga, também irá receber um troféu como destaque nacional.

LISURA A premiação é uma realização da TV Alterosa e do “Alterosa esporte”, com promoção do Superesportes/Portal Uai. A Castelo Motors BH participa pela primeira vez como patrocinadora do evento. Todo o processo de seleção e votação é acompanhado por auditores da Walter Heuer Auditores Independentes, que garantem a imparcialidade na apuração dos resultados a cada etapa.





AO MESTRE COM CARINHO O troféu é uma homenagem ao Mestre Telê Santana, um dos mais importantes treinadores e jogadores do futebol brasileiro, com reconhecimento internacional. Mineiro de Itabirito, ele comandou oito clubes, entre eles Palmeiras, São Paulo, Atlético e a Seleção Brasileira. Ao longo da carreira, acumulou mais de 22 títulos, incluindo Campeonato Brasileiro e Libertadores da América. Telê faleceu em 2006, em Belo Horizonte, onde viveu até o fim da vida.