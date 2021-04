SBT conquista a Champions League e antecipa presente de aniversário

(foto: divulgação)



O SBT faz aniversário só em agosto, mas a emissora já anunciou um grande presente para seus telespectadores: a Uefa Champions League. Em mais um golaço de placa, a emissora de Silvio Santos deu um drible na concorrência para se tornar a nova casa da Liga dos Campeões até 2024 em TV aberta. Em disputa com a TV Globo, a emissora conseguiu chegar em um acordo com a Uefa e exibirá a maior competição de clubes da Europa a partir da próxima temporada. Gigantes como PSG, Bayern, Manchester City e Real Madrid irão desfilar seus craques no telinha da emissora.





PACOTE VALORIZADO O contrato irá até a temporada 2023/2024, e ainda terá no "pacote" a finalíssima entre os campeões da Champions e Liga Europa, na Supercopa da Uefa. As partidas, que geralmente ocorrem às terças e quartas-feiras, no período da tarde, serão escolhidos pela emissora de acordo com o apelo de público. Como já havia adquirido os direitos de exibição da Libertadores da América, o SBT segue valorizando sua grade de esporte para se tornar o "novo templo do futebol". Além da final da Libertadores da América, mostrada com exclusividade em TV aberta, a emissora também transmitiu a final do Campeonato Carioca de 2020, além de ter acertado a compra dos direitos da Copa do Nordeste, no ano de 2018.





ANÚNCIO OFICIAL O narrador Téo José, principal voz das transmissões esportivas do canal, anunciou a novidade no jornal “SBT Brasil”: "É com enorme satisfação que o SBT comunica à imprensa, agências, anunciantes e espectadores que finalizamos o processo de aquisição dos direitos esportivos de uma das maiores competições de clubes do mundo – a Uefa Champions League – para as temporadas 2021-2024.

É o retorno das transmissões em televisão aberta desse torneio tão importante, que reúne os maiores astros do futebol mundial, com jogos emocionantes, disputados e com alta qualidade de produção.

A chegada da Uefa Champions League reforça nossa crença no futebol como sendo o esporte mais popular de nosso país, com total sinergia ao perfil do SBT, que continuará investindo na estratégia de consolidar esse gênero em sua programação, levando sempre os melhores campeonatos para nossas telas, com a missão e o compromisso de atender às expectativas dos telespectadores e do mercado publicitário. Agradecemos à Uefa e à Agência Team pela confiança em nós depositada, na certeza de que trabalharemos para valorizar cada vez mais esse grande direito."





POPULARIDADE A entrada do SBT faz parte do novo plano da entidade europeia para recuperar a audiência na TV aberta para a Champions League no Brasil. Mesmo com os canais TNT batendo recorde no Ibope durante a transmissão de jogos decisivos do torneio, a ausência da TV aberta havia feito cair em pelo menos cinco vezes o alcance da Champions em território nacional. Tanto que, diferentemente dos últimos anos, em que permitiu que a Warner Media, dona da TNT Sports, comprasse os direitos com exclusividade para todas as mídias, agora a Uefa exigiu que um pacote de transmissão fosse negociado apenas para a TV aberta.

Com os novos acordos, o SBT passa a ter os dois torneios continentais mais importantes do mundo, já que a emissora também transmite a Conmebol Libertadores. Já a TNT Sports mantém em seu portifólio as transmissões do torneio europeu, que desde 2015 passou a ser exclusivo da emissora em TV paga, quando ela ainda se chamava Esporte Interativo.





NÚMERO DE JOGOS O acordo com a Uefa prevê a transmissão de um jogo da Liga dos Campeões na TV aberta a cada rodada. Com isso, a emissora de Silvio Santos terá direito a exibir 13 partidas no total. Serão seis rodadas da fase de grupos, duas das oitavas de final, duas das quartas, duas das semifinais e a grande final. O SBT terá a liberdade de escolher o jogo de preferência, quer ele seja na terça ou na quarta-feira (tradicionais dias de jogos da Champions League).