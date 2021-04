FSFX e Usiminas agradecem aos profissionais da saúde

Entidades reconhecem o esforço dos profissionais da linha de frente no enfrentamento da crise sanitária (foto: Usiminas/Divulgação)



O país vive o pior momento da pandemia, a maior crise sanitária dos últimos tempos: profissionais da linha de frente exaustos, hospitais sem leitos, pessoas adoecendo e morrendo todos os dias, um colapso interminável. Diante desse cenário, a Fundação São Francisco Xavier e a Usiminas iniciaram uma campanha de conscientização, reconhecimento e agradecimento aos colaboradores e profissionais de saúde que estão atuando diariamente no combate à Covid-19.

Com o mote Não desistam! Isso vai passar, a campanha contemplou todas as unidades administradas pela Fundação São Francisco Xavier: Hospital Márcio Cunha – Unidades 1 e 2, em Ipatinga-MG; Hospital e Maternidade Vital Brazil, em Timóteo-MG; Hospital Municipal Carlos Chagas, em Itabira-MG; e Hospital de Cubatão, litoral de São Paulo.

MÍDIAS Além de ser divulgada nos canais e áreas internas das instituições hospitalares da fundação, a campanha conta com banners gigantes de agradecimento nas áreas externas das unidades e a publicação de uma carta aberta à população e aos colaboradores. A ação também contempla spot de rádio, outdoors e um vídeo com orientações de conscientização à população e agradecimento aos profissionais da linha de frente e equipes de apoio.

BATALHAS A Fundação São Francisco Xavier conta hoje com mais de 6.500 colaboradores em todas as unidades, que atuam em benefício de milhares de pessoas e motivar e agradecer a todos é muito importante neste momento, como explica o superintendente do Hospital Márcio Cunha, Bruno Nunes Ribeiro.

"Entramos nesta batalha achando que iria durar semanas, meses e já se passou mais de um ano. Para cumprir o nosso compromisso com a saúde, adequamos espaços, criamos leitos, contratamos profissionais, seguimos todos os protocolos de segurança. A Covid-19 é uma doença que não mexe só com o corpo, mas com o espírito e a mente de todos. Estamos enfrentando batalhas, com o único intuito de vencer uma guerra. Sabemos que o vírus não escolhe idade, grupos de risco, nem nunca optou por raça ou classe social. Por isso, respeitem os protocolos de segurança, e aos que puderem, fiquem em casa. Mais uma vez, registramos o reconhecimento a todos os envolvidos no combate à Covid-19 e aos nossos profissionais da linha de frente, que são batalhadores e guerreiros", destacou o superintendente.